Gassirunde mit der „westfälisch wetterfesten“ Wandergruppe im Schmallenberger Sauerland

An einem heißen Augusttag hat unsere tägliche Gassirunde mit Redaktionshund Anton eine besondere Begleitung bekommen: die „Westfälisch wetterfeste Wandergruppe 14:14“ aus Gütersloh, die Urlaub im Schmallenberger Sauerland machte. Fünf Mitwandernde, viele Gespräche, viel Gelächter – genau so, wie es zur Gruppe passt: Nicht die Kilometer zählen, sondern der Kontakt. Die Selbsthilfegruppe aus Gütersloh wandert in der Regel 1,5 bis 2 Stunden, bei jedem Wetter. Und wer mitgeht, bringt vor allem eines mit: offene Ohren und gesunde Beine. Genau das Richtige für eine Heimatfreunde-Gassirunde.



Zum Abschluss des Spazierganges rund um den WOLL-Standort Kückelheim gab’s eine Geste, die bleibt: Der übliche Kostenbeitrag wurde komplett an das Lächelwerk Schmallenberg gespendet – 70 Euro für ein Lächeln. Herzlichen Dank dafür und für die herzliche, offene Begegnung. Ihr habt gezeigt, wie gut Sauerländer Wege und westfälische Wetterfestigkeit zusammenpassen.



Eine Gassirunde rund um Kückelheim (3 bis 6 km) mit Anton gibt’s regelmäßig. Wer mal mitgehen und sich über Gott und die Welt und natürlich über das Sauerland unterhalten möchte, kann eine E-Mail an redaktion@woll-magazin.de schicken.

Die Selbsthilfegruppe für psychisch Kranke aus Gütersloh genoss Sauerlandluft und Sauerländer Lebensart. Kommt gern wieder – das Schmallenberger Sauerland freut sich auf euch! (hh)