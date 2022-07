„Gäste zu empfangen macht uns wirklich Spaß.“

Familie Schmidt vom Ferienhof „Zur Hasenkammer“ in Medebach

„Es macht uns wirklich Spaß, Feriengäste auf unserem Hof ‚Zur Hasenkammer‘ zu empfangen. Wir brauchen die täglichen Kontakte mit den Gästen, denn das bringt immer neue Erfahrungen mit sich. Wir bieten keine Kinderbetreuung, sondern ein abwechslungsreiches Hofprogramm für Kinder und ihre Eltern mitten in der Natur.“

– Das sagen Bauer Andreas Schmidt und seine Frau Gudrun vom Ferienhof „Zur Hasenkammer“ im schönen Hasenkammertal. Der Hof bietet acht Ferienwohnungen für zwei bis acht Personen und 35 bis 40 Stellplätze für den Familienurlaub auf dem hofeigenen Campingplatz. Die gesamte Familie Schmidt kümmert sich um die Gäste – oft sind das 150 pro Woche.

Immer gewachsen

Andreas erzählt, wie seine Eltern Franz Josef und Elisabeth 1966 aus dem Zentrum von Medebach ins Hasenkammertal ausgesiedelt sind: „Dort haben sie 1968 eine Pension mit drei Doppelzimmern und einem Einzelzimmer mit Dusche und WC eröffnet. Später wurde die Pension modernisiert und seitdem bieten wir moderne und liebevoll eingerichtete Ferienwohnungen an. Unser Sohn Steffen ist der Landwirt, während seine Freundin Evi bei uns in der Rezeption arbeitet. Tochter Juliane, Erzieherin von Beruf, ist immer wieder auf dem Hof und hat schon viele Kinder für das Reiten begeistert. Ihr Mann Sebastian ist Banker in Waldeck-Frankenberg, aber macht auch auf dem Ferienhof Joghurt mit den Gästen oder geht als Wanderführer mit ihnen in die Natur.“

Quelle: Zur Hasenkammer

„Zur Hasenkammer“ ist ein Vollerwerbsbetrieb, der sich stets weiterentwickelt hat: Opa Schmidt startete mit 15 Milchkühen, ein paar Rindern, Sauen und 20 Mastschweinen sowie 25 Hektar Landwirtschaft. Zusammen mit Sohn Steffen bewirtschaftet Andreas inzwischen eine Fläche von 170 Hektar, mit viel Grünland, Mais und Wald. Mit den etwa 200 rot- und schwarzbunten Milchkühen erzeugt der Betrieb rund zwei Millionen Liter Milch pro Jahr und liefert sie an eine Molkereigenossenschaft. Im 2012 neugebauten Boxenlaufstall werden die Kühe dazu mit drei Melkrobotern vollautomatisch rund um die Uhr gemolken.

Andreas Schmidt macht darauf aufmerksam, dass Innovationsfreude und Nachhaltigkeit bei ihnen wichtige Begriffe sind: „Seit 2012 sind wir komplett energieautark. Das heißt: Wir erzeugen 100 Prozent unseres Strom- und Heizwasserbedarfs mithilfe einer 150 Kilowatt-Biogasanlage, die mit den vom Hof anfallenden Reststoffen wie Gülle und Mist betrieben wird. Darüber hinaus gewinnen wir über eine Photovoltaikanlage jede Menge Solarstrom, den wir ins öffentlich Netz einspeisen“, erklärt der Bauer. Daneben ist er einer von drei Gesellschaftern der Hüttengastronomie „Der Hasenstall“ am AVENTURA-Spielberg.

Quelle: Zur Hasenkammer

Quelle: Zur Hasenkammer

Viel zu erleben

Andreas Schmidt bestätigt, dass Groß und Klein auf dem Ferienhof viel erleben können: „Gerne geben wir einen reellen Einblick in die moderne Milchwirtschaft, ganz nach unserem Motto: ‚Und erzählt mir nicht, die Milch käme aus der Tüte.‘ Wir haben viel Freude daran, die Fragen unserer Gäste zu beantworten und ihnen zu zeigen, wie wir auf dem Hof arbeiten“, sagt der Landwirt. Jeden Tag gibt es für die Gäste Stallzeiten, zu denen die Eltern mit ihren Kindern hautnah dabei sein können, wenn die Kühe und Kälbchen gefüttert werden. Spannend ist es immer zu beobachten, wie der Melkroboter die Kühe automatisch melkt.

Neben den Stallrundgängen gibt es noch eine ganze Fülle an weiteren Möglichkeiten auf dem Ferienhof. Je nach Jahreszeit, Witterung und Auslastung finden nicht immer alle Angebote wöchentlich statt, aber Kinder und Eltern freuen sich immer über ausgiebiges Ponyreiten und spannende Planwagentouren. Außerdem gibt es Erlebniswanderungen durch Wald und Flur. Werden die Nächte länger und kühler, geht es zur Fackel- oder Vollmondwanderung. Und wie schon erwähnt: Zusammen mit Sebastian können Eltern und Kinder hautnah erleben, wie Joghurt hergestellt wird. Das Ponyreiten für Anfänger und Geübte gehört zu den beliebtesten Angeboten, ebenso wie die zwei Hasenburgen und das Kletterbeet. Angeln im Forellenteich, Stockbrot backen oder eine Kutschfahrt machen, vieles ist in Medebach möglich. „Und wir haben für die Eltern jetzt auch Trecker fahren im Angebot. Mit zwei Oldtimer-Treckern können unsere Urlauber einen halben Tag lang fahren und auf aufgezeichneten Routen die Umgebung erkunden. Die Kinder reiten auf den Ponys und Papa fährt seinen Trecker“, lacht Evi von der Hasenkammer, dem am östlichsten gelegenen Ferienhof vom Verein Schmallenberger Kinderland e.V.