Gärten im Ruhrbogen öffnen am kommenden Sonntag erstmals im neuen Jahr

Am kommenden Sonntag, 17. Mai, laden die beteiligten „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ zum ersten Mal ein. In der Regel sind die Gärten in der Zeit von 11 bis 18 Uhr geöffnet – Abweichungen sind jedoch möglich, Hinweise dazu finden sich auf einer das Projekt begleitenden Internetseite.

Internetseite begleitet Projekt

In der Stadt Arnsberg sind in diesem Jahr insgesamt acht Gärten Teil des Projektes und unterstützen die „Offenen Gärten im Ruhrbogen“. Neben beliebten Klassikern, dürfen sich Interessierte in diesem Jahr auch über neue Gärten freuen, deren Besitzer sich erstmals an der Aktion beteiligten. Die beteiligten Gärten aus Arnsberg sind: Bachumer Blumenwiese, Familiengarten Stoltefaut, Kloster- und Museumsgarten Oelinghausen, Privatgarten Clauß, Historischer Weinberg Arnsberg, Klassizistische Gartenhäuser und ehem. Bürgergärten Arnsberg, Natur-Erlebnis-Raum Arnsberg sowie Sport-Sole-Park Große Wiese. Neben der Stadt Arnsberg beteiligten sich auch noch die Gemeinden Fröndenberg, Hemer, Menden und Neuenrade am Projekt. Die Kommunen Iserlohn und Sundern sind mit je einem Garten vertreten.

Sechs Gärten am 17. Mai dabei

Für das Gebiet der Stadt Arnsberg freuen sich kommenden Sonntag, 17. Mai, die folgenden Gärten über einem Besuch: Kloster- und Museumsgarten Oelinghausen, Kloster Oelinghausen; Klassizistische Gartenhäuser und ehemalige Bürgergärten, Twiete 6, 59821 Arnsberg, Natur-Erlebnis-Raum Arnsberg, Promenade 30, 59821 Arnsberg sowie Sport-Sole-Park „Große Wiese“, Am Solepark, 59759 Arnsberg, Historischer Weinberg Arnsberg, Schlossstraße, 59821 Arnsberg, Sport-Sole-Park, Am Solepark, 59759 Arnsberg sowie Bachumer Blumenwiese, Friedhofstraße 31, 59757 Arnsberg. Eine Übersicht über alle an der Aktion beteiligten Gärten – auch in anderen Kommunen – sowie die Möglichkeit, ein individuelles Besuchsprogramm für die Gärten zusammen zu stellen, gibt es über die Homepage www.gaerten-im-ruhrbogen.de Über der Seite steht auch eine aktuelle Broschüre zur diesjährigen Aktion zum Download bereit.

Weitere Termine

Die weiteren Termine für die „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ liegen bereits fest: Die geplanten Sonntage in 2025 sind 14. Juni, 12. Juli, 9. August und 6. September. Dazu kommen die LichterGÄRTEN am 5. September von 18 bis 22 Uhr. Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten sowie zu ggfs. eingeplanten Änderungen der Öffnungszeiten sind auf der Homepage einsehbar.

Hinweis:

Das Projekt „Offene Gärten im Ruhrbogen“ dient der Umsetzung der Arnsberger Nachhaltigkeitszeiten und folgt den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den SDG´s 4 (Hochwertige Bildung), 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) sowie 15 (Leben an Land).