Gaby und Christof Urban urlauben seit 25 Jahren in Winterberg

Gaby und Christof Urban verbringen ihren Urlaub seit 25 Jahren in der Stadt im Hochsauerland. Seit einigen Jahren wohnen sie dabei fest in der zentral gelegenen Ferienwohnung Haus Fröndes von Vermieter Bernd Deimel. Zum Jubiläum gratulierten ihnen neben dem Gastgeber der Verkehrsverein mit Armin Krautz und die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW).

Wandern mit Hund, früher auch mit dem Rennrad

Wenn Gaby und Christof Urban in Winterberg sind, gehen sie gern wandern, meistens mit dem Hund. Früher waren sie außerdem viel mit dem Rennrad unterwegs. Vor allem nutzen die beiden die Zeit in der Stadt zum Runterkommen und um Kraft zu tanken.

Die Ferienwohnung Haus Fröndes liegt zentral, Vermieter ist Bernd Deimel. Bei ihm sind die Urbans seit ein paar Jahren Stammgäste, zuvor kamen sie schon viele Jahre in die Region.

Glückwünsche von Verkehrsverein und WTW

Zum 25-jährigen Jubiläum überbrachten Armin Krautz vom Verkehrsverein und die WTW ihre Glückwünsche. Die WTW sieht in der langjährigen Treue ein Zeichen dafür, was die Region ihren Gästen bietet. „Wer 25 Jahre lang immer wieder nach Winterberg kommt, hat sich bei uns offenbar zu Hause gefühlt. Darüber freuen wir uns sehr und sagen Danke für diese Treue“, sagt Michaela Pelz, Tourismusförderin bei der WTW.