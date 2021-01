Fußballspaß mit Lerneffekt

Mit Andreas, Enrico und Julian zu mehr Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Tricks

Viele Jungs und auch Mädchen träumen davon, Fußballstar zu werden. Tore so schießen oder verhindern zu können wie Müller, Ronaldo, Lewandowski oder Manuel Neuer, oder zumindest so wie Julian Schauerte (32), bekannter Fußballer aus Grafschaft. Er gehört zusammen mit Andreas Galwas (40) aus Fleckenberg und Enrico Ledda (40) aus Wormbach zum Trainerteam der neuen Rondo Fußballschule.

Fußballverrückte mit Lizenz

Die Idee für eine Fußballschule im Schmallenberger Sauerland kam sozusagen über Nacht. Zu Beginn der Coronakrise im März stellten gezwungenermaßen alle Fußballmannschaften bei uns den Trainings- und Spielbetrieb ein. Enrico Ledda, Spielertrainer beim FC Fleckenberg/ Grafschaft und über viele Jahre erfolgreicher Fußballer in regionalen Mannschaften bis hinauf zur Regionalliga, hatte eine Idee: Zusammen mit Co-Trainer Andreas Galwas, der in seiner Jugendzeit die Ausbildung in einer hochangesehenen russischen Sportschule genossen und als Spieler in der dritten Russischen Liga erfolgreich war, entwickelte er das Konzept für eine Fußballschule in hiesigen Gefilden. Die beiden Fußballverrückten begeisterten den örtlichen Fußballprofi Julian Schauerte für die Sache.

Nach wenigen Wochen wurde Anfang Mai, nach mühsamen Formalitäten, die Rondo Fußball GbR mit den Inhabern Enrico Ledda, Andreas Galwas und Julian Schauerte ins Firmenregister eingetragen. Andreas Galwas besitzt eine UEFA-Fußballtrainerlizenz, Enrico Ledda hat den FC Fleckenberg/ Grafschaft zum Meister in der A-Kreisliga gebracht und besitzt die UEFA B-Trainerlizenz und der noch aktive Fußballer Julian Schauerte schaffte vor zwei Jahren mit Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in die Bundesliga und ist aktuell Spielführer beim westfälischen Regionalligisten Preußen Münster. Zu diesen drei Unternehmensgründern gesellen sich, je nach Bedarf, aktive Fußballer aus Schmallenberg, Eslohe und Umgebung, um in der Rondo Fußballschule Jungen und Mädchen, aber auch ältere Fußballer durch individuelles Training in ihrer sportlichen Entwicklung zu fördern und weiterzuentwickeln.

Mach das Beste aus Deinem Spiel!

Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Tricks und der Spaß am beliebtesten Sport der Welt stehen bei Rondo im Mittelpunkt. Enrico Ledda: „In kleinen Gruppen oder ganz individuell steigern wir die sportlichen Fähigkeiten der Fußballer und Fußballerinnen, die zu uns kommen.“ Andreas Galwas ergänzt: „Dabei fördern wir das, was der Einzelne gut kann, damit es noch besser wird. Und wenn jemand etwas noch nicht gut genug beherrscht, helfen wir dabei, dies fußballerisch gezielt zu verbessern.“ Der, wie er sich selbst bezeichnet, fußballverrückte Enrico Ledda will mit seiner Arbeit die Begeisterung für Sport allgemein und für Fußball im Besonderen bei den Kindern und Jugendlichen wecken. „Ich möchte die Kinder weg von der Playstation holen und sie anregen, sich häufiger zu bewegen und den Spaß beim gemeinsamen Fußballspiel zu entdecken.“ Dass das Training in der Rondo Fußballschule den Jungs und Mädchen Spaß macht und vielseitig ist, zeigt eine Geschichte, die Enrico mit einem herzhaften Lachen erzählt: „Beim Training mit einigen jüngeren Fußballerinnen und Fußballern entdeckte einer der Spieler am Rande des Spielfeldes ein paar Igel, und auf seinen Aufruf hin beendete die ganze Truppe erst einmal das Training und rannte mit jugendlicher Neugier zu den stacheligen Gesellen am Spielfeldrand.“

Fußball-Camp, Trainingseinheiten und individuelles Einzeltraining

Die Wünsche und Erwartungen an das Fußballtraining sind sehr verschieden. Mit großem Erfolg wurden im Sommer und Herbst mehrtägige Fußball-Camps mit bis zu 55 Kindern und Jugendlichen auf dem Sportplatz in Fleckenberg durchgeführt. Für das kommende Jahr sind weitere Camps schon geplant. Dabei werden bekannte aktive Fußballer aus höherklassig spielenden Mannschaften an den Trainingseinheiten teilnehmen. Natürlich Julian Schauerte oder Julian Herrn, der junge Torwart vom FC Arpe/ Wormbach, der in der Landesliga spielt, oder Valentina Vogt aus Fredeburg, die unter anderem in der 2. Bundesliga bei Arminia Bielefeld gespielt hat. „Beim letzten Camp hat der aus Wenholthausen stammende Fußballprofi Philip Hofman mitgemacht, der aktuell beim Bundesligazweitligisten SC Karlsruhe zu den Besten im Team gehört“, erzählt Andreas Galwas. Die beiden Hauptverantwortlichen sind beide verheiratet, der eine ist als Anlagenmechaniker und der andere als staatlich geprüfter Maschinenbautechniker beruflich tätig. Fast jede Stunde ihrer Freizeit nutzen sie für das reguläre Training beim FC Fleckenberg/ Grafschaft und die Rondo Fußballschule. „Wir bringen unsere Erfahrung, Begeisterung und Leidenschaft für den Fußball mit und wünschen uns, dass wir mit unserem Training helfen, den Fußball im Sauerland Tag für Tag ein bisschen besser zu machen“, sagt Enrico Ledda. „Der Ball und die Technik stehen im Vordergrund. Aber auch das Miteinander, die Entwicklung der Persönlichkeit. Fußball bietet so tolle Möglichkeiten: Respekt, Kommunikation, Miteinander, Teamgedanke und viele andere wichtige Eigenschaften lassen sich hier lernen und fördern“, ergänzt Andreas Galwas.

Fußballschule als Ergänzung, nicht als Konkurrenz

Enrico Ledda und Andreas Galwas, der zusätzlich als Co-Trainer der B-Jugend des TuS Erndtebrück arbeitet, ist es sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Rondo Fußballschule keine Konkurrenz zum ehrenamtlichen Training in den heimischen Vereinen darstellt. Vielmehr sehen sie ihre Arbeit als Unterstützung für das Training in den Vereinen, damit die Jungen und Mädchen, sich individuell weiterentwickeln können und ihre sportlichen Ziele erreichen. Meist geht dieser Wunsch mit den Hoffnungen der Eltern einher, die ihren Kindern die besten Möglichkeiten für das Erreichen ihrer Ziele bieten wollen. Die Gründer der Rondo Fußballschule haben einen erfreulichen Start hingelegt: Die Resonanz auf die erste Fußballschule im Schmallenberger Sauerland ist trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sehr erfreulich. Dank der Unterstützer und Förderer aus der heimischen Wirtschaft kann das Trainingsangebot der Rondo Fußballschule kontinuierlich ausgeweitet werden, und für das kommende Jahr sind Fußball-Camps und neue Angebote schon geplant.

Kinder und Jugendliche, ihre Eltern sowie aktive Fußballerinnen und Fußballer im Seniorenalter erhalten mehr Informationen auf der Website www.rondo-fussballschule.de