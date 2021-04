Fußball verbindet: Europa stößt an

Warsteiner steigert Vorfreude auf EM

Santé, Na zdrowie und Prost: Passend zur Fußball-Europameisterschaft im Sommer kommt jetzt das beliebte Warsteiner Premium Pilsener mit Länder-Etiketten aller 24 Teams in den Handel. Auf den Sonderetiketten mit den Nationalflaggen der teilnehmenden Länder lädt Warsteiner in den jeweiligen Landessprachen zum Anstoßen ein. Für alle Sammler gibt es zudem ein Gewinnspiel mit der Chance auf 1.000 Euro.

„Mit unseren Sonderetiketten möchten wir die besondere Stimmung und Leidenschaft unter den Fußballfans auch in diesem Ausnahmejahr entfachen. Im Handel präsentiert sich die Aktion durch Zweitplatzierungen und sorgt durch Aufbauten für eine hohe Sichtbarkeit“, sagt Marcus Wendel, Marketing Director der Warsteiner Gruppe. Die Flaschen mit den Sonderetiketten aller 24 Teilnehmer sind in 24×0,33-Liter- und 20×0,5-Liter-Mehrwegkästen erhältlich und laden zum Anstoßen ein, wenn in den Stadien von Amsterdam bis Sankt Petersburg der Ball rollt. Zusätzlich gibt es für alle Warsteiner-Fans ein Gewinnspiel: Wer alle Flaschen einer der sechs EM-Vorrundengruppen sammelt, seine gesammelten Vorrundengruppe mit den verschiedenen Länder-Etiketten fotografiert und auf der Aktionsseite hoch lädt, bekommt garantiert 1.000 Euro (bis zu einer Gewinnausschüttung von 555.000 Euro). Weitere Infos zur Teilnahme gibt es seit Anfang April unter warsteiner.de/em-aktion. Neben der EM-Sammelaktion gibt es auch die 0,5-l-Dose Warsteiner Premium Pilsener in limitierten EM-Design ab sofort im Handel. Diese lädt mit dem Spruch „Prost! Europa stößt an!“ zum gemeinsamen zuprosten ein. Mit Warsteiner steht der EM-Stimmung zu Hause nichts mehr im Weg.