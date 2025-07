Fussball statt Schulbank

Rondo-Fussballtag begeistert Kinder an der Grundschule Schmallenberg

Wenn statt Mathe und Deutsch Dribbeln, Passen und Torschüsse auf dem Stundenplan stehen, dann ist klar: An der Grundschule Schmallenberg ist wieder Fußballtag. Mit ganz großem Einsatz! Rund 100 Kinder der dritten und vierten Klassen erlebten einen Schultag der besonderen Art. Die Rondo Fußballschule war zu Gast, mit professionellem Training, Bewegung pur und jeder Menge Spaß.

„Fußball statt Schule“ lautete das Motto und der Name war Programm. Bei bestem Wetter wurde gedribbelt, gejubelt, geschwitzt und gelacht. Trainer Enrico Ledda und sein Team sorgten nicht nur für sportliche Abwechslung, sondern auch für jede Menge Teamgeist:

Quelle: Grundschule Schmallenberg

„Es geht nicht nur um Fußball“, erklärt Ledda, „sondern um soziale Kompetenzen wie Fairness, Disziplin und gemeinsames Lernen.“ Ein besonderes Highlight war die frisch geknüpfte Partnerschaft mit der Volksbank Sauerland eG, die sich als Premiumsponsor der Rondo Fußballschule engagiert. Für Frank Segref, Pressesprecher der Volksbank, ist das mehr als ein Logo auf dem Trikot: „Unser Engagement ist ein klares Bekenntnis zur

Förderung junger Menschen in unserer Region. Fußball verbindet, auf dem Platz und im Leben.“ Die Volksbank zeigt damit einmal mehr: Wer vor Ort Verantwortung übernehmen will, muss bei den Jüngsten ansetzen.

„Gemeinsam geht mehr – das ist für uns nicht nur ein Slogan, sondern Haltung“, so Segref weiter.



Der Tag war nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Zeichen dafür, wie regionale Akteure gemein- sam etwas bewegen können. Kinder, Lehrer, Trainer und Unterstützer waren sich am Ende einig: Das war ganz großes Kino und darf gerne wiederkommen.