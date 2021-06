Fußball-Feriencamp der Fussballakademie Sauerland in Westfeld

„Fußball, Woll ?!“ Unter diesem Motto stehen insgesamt 5 Tage voller Spiel- und Spaß, aber auch Umgang und Technik mit dem Ball unter der Leitung von Christoph Ackermann. Aber auch wer nicht selbst spielen will, sondern Spaß an Sportreportage, Fotografie und Videofilmen hat, kommt auf seine Kosten.

Der SC Lennetal e.V. organisiert zusammen mit dem FC Gleidorf/Holthausen e.V. im Zeitraum vom 06.07.-10.07.2021 ein Fußball-Feriencamp für Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2006 bis 2013 auf dem Sportplatz in Westfeld. Christoph Ackermann war während seiner Jugendzeit aktiver Spieler von Dynamo Dresden. Nach einer frühen schweren Knieverletzung hat er sich dann dem Traineramt gewidmet und nur kurze Zeit später die Leitung der Talentschule des FCC Carl-Zeiss Jena übernommen. Gleichzeitig war der heute 34-jährige auch DFB-Stützpunkttrainer in Dresden und hat in diesem Rahmen eine Trainer-Ausbildung beim Weltclub FC Barcelona genießen können.

Quelle: Fußballakademie Sauerland

Diesen umfangreichen Erfahrungsschatz möchte Christoph Ackermann nunmehr an jedem Tag des Fußball-Camps an die Trainer der Vereine und natürlich auch an die Kinder und Jugendlichen weitergeben. Dieses ist natürlich für die Fußballakademie der Vereine SC Lennetal e.V. und Gleidorf/Holthausen 1993 e.V. ein wahrer Glücksfall, weil man hier eine solide Trainerausbildung anbieten und somit den Grundstein für eine weitere gute Jugendarbeit legen möchte.

So wird jeweils ein Trainer aus dem Team der Talentschule Jena und ein Trainer aus den örtlichen Vereinen in dem Fußball-Feriencamp vom 06.07. bis 10.07.2021 in Westfeld mit einer Trainingsgruppe von 9 Kindern und Jugendlichen die Tage von 09.00 Uhr bis 16.30 Uhr verbringen, wobei auch eine Frühbetreuung ab 07.30 Uhr und eine Spätbetreuung bis 17.30 Uhr vorgesehen ist. Örtliche Gastronomen wie Hotel Schütte, Gasthof Droste, Gut Vorwald und die Dorf-Alm aus Winterberg stellen an jedem Tag leckeres Essen zur Verfügung. Weiterhin werden an jedem Tag Getränke und frisches Obst gereicht. Wer noch Interesse hat, es sind noch einige wenige Plätze im Camp frei! Eine Anmeldung ist unter der Internet-Adresse www.fussballakademie-sauerland.de möglich, hier findet man auch mehr Informationen rund um den Ablauf des Fußballcamps.

Ebenfalls werden noch jugendliche Reporter gesucht, die das laufende Geschehen im Camp photographisch begleiten wollen. Wer einmal täglich aktuelle Sportnachrichten aus dem Camp posten, Reportagefotos machen und Sportvideos aufnehmen möchte, hat hier reichlich Gelegenheit, sich auszuprobieren. Am Ende wird aus dem Material eine spannende Dokumentation für alle erstellt.

Wer sich für ein Traineramt interessiert, ist ebenfalls gerne willkommen, von den Fußball-Experten aus Jena kann viel gelernt werden. Für jegliche Art von Rückfragen stehen Andreas Liebeskind (0151-46673617), Christian Schiller (0170-8611432) oder Ludger Schütte (0171-7939170) gerne zur Verfügung. Das Feriencamp findet unter den jeweilig gültigen Corona-Auflagen statt. Ein entsprechendes Hygiene-Konzept wird derzeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Schmallenberg abgestimmt. Die Fußballakademie der Vereine des SC Lennetal e.V. und FC Gleidorf/Holthausen 1993 e.V. freut sich sehr auf das Camp, eine gute Organisation der Fußball-Woche kann aufgrund einer langen Vorbereitungszeit garantiert werden. Jetzt also schnell sein und anmelden unter www.fussballakademie-sauerland.de.