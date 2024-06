Fußball-Europameisterschaft in Deutschland

Vom 14. Juni bis 14. Juli ist Deutschland Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft. Das deutsche Team will nach 1972, 1980 und 1996 erneut versuchen Europameister zu werden. Vom Sauerland aus, genauer von ihrem Quartier in Iserlohn, will die italienische Nationalmannschaft den 2021 in London errungenen EM-Titel verteidigen. Ob eine dieser beiden Mannschaften oder ein anderes Team am 14. Juli den Pokal erringt? Das wird auch die Fußballfans im Sauerland in den kommenden Wochen elektrisieren. Sportfotograf Ulli Hufnagel aus Finnentrop, der schon bei den Vorbereitungsspielen der deutschen Nationalmannschaft dabei war, wird die Ereignisse auf jeden Fall hautnah verfolgen und die Sportwelt mit passenden Fotos versorgen.

Quelle: Ulli Hufnagel