Fusion der Volksbanken Bigge-Lenne und Sauerland juristisch erfolgt

Foto: Der Vorstand der Volksbank Sauerland eG: (v.l.) Michael Reitz, Bernd Griese, Andreas Ermecke, Dr. Florian Müller und Michael Griese.

Kreis Olpe / Hochsauerlandkreis. Aus der Volksbank Bigge-Lenne und der Volksbank Sauerland ist nun die Volksbank Sauerland geworden. Nachdem die Vertreterversammlungen beider Banken im Juni mit zweimal 100% die Fusion der Volksbank Bigge-Lenne mit der Volksbank Sauerland beschlossen hatten, ist die rechtliche Verschmelzung mit der am 8. September erfolgten Eintragung in das Genossenschaftsregister jetzt auch juristisch vollzogen. Rechtlicher Sitz ist in Schmallenberg. Die Vorstandssitze bleiben unverändert in Altenhundem, Arnsberg-Hüsten, Attendorn, Grevenbrück, Meschede und Schmallenberg. Durch die weiterhin dezentralen Dienstsitze soll die regionale Verankerung gewahrt und ausgebaut werden.

Die neue Volksbank Sauerland verfügt über eine Bilanzsumme von 4,4 Milliarden Euro und zählt damit zu den größten Volksbanken in Südwestfalen und ist mit 384 Mio. Eigenkapital gut für die Zukunft gerüstet. Insgesamt werden die über 81.000 Mitglieder und 135.000 Kunden von rund 600 Mitarbeitern in 22 Beratungszentren und Filialen betreut. Geldautomaten und SB-Technik stehen in 42 SB-Filialen zur Verfügung.

Volksbank Sauerland hat 81.000 Mitglieder

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Andreas Ermecke, Bernd Griese, Michael Griese, Dr. Florian Müller und Michael Reitz freuen sich, dass mit der Eintragung der Fusion ein weiterer wichtiger Meilenstein geschafft ist. „Durch diesen Zusammenschluss von zwei kerngesunden Banken ist eine Volksbank für unsere Mitglieder und Kunden entstanden, die sich noch leistungsfähiger und effizienter den nachhaltigen Veränderungen und komplexer werdenden Herausforderungen stellen kann. Wir werden noch mehr Impulse und wertvolle Beiträge für die Weiterentwicklung der heimischen Region geben“, so die Vorstände.

Der Aufsichtsrat der neuen Volksbank Sauerland wird künftig 27 Mitglieder umfassen: 9 Mitglieder aus der bisherigen Volksbank Sauerland, 9 Mitglieder aus der Volksbank Bigge-Lenne und zusätzlich 9 Vertreter der Arbeitnehmerseite. Die Beteiligung der Arbeitnehmer resultiert aus der steigenden Mitarbeiterzahl, denn bei Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Arbeitnehmer mit einem Drittel der Sitze im Aufsichtsrat zu beteiligen.

Keine Veränderungen für die Kunden

Für die Kunden entsteht durch den rechtlichen Zusammenschluss der beiden Banken aktuell noch kein Handlungsbedarf. Erst mit der technischen Fusion am 16. und 17. September und der damit verbundenen Zusammenführung der Datenbestände, werden sich für die Mitglieder und Kunden der ehemaligen Volksbank Sauerland die Kontodaten (IBAN und BIC) ändern. Sie werden rechtzeitig über alle anstehenden Veränderungen schriftlich informiert und bei der Umsetzung unterstützt. Alle Informationen zur technischen Fusion am 16. und 17. September sind auch online verfügbar: vb-sauerland.de/technische-fusion und voba-bigge-lenne.de/technische-fusion.

