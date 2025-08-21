Für Leseratten: WOLL-Buchtipps

Born to be Wild(e) – Der Spirit von Oscar Wilde

Quelle: WOLL-Verlag

Andreas T. Sturm hat mit „Born to be Wild(e)“ ein energiegeladenes Portrait von Oscar Wilde vorgelegt, das den Bogen von dessen glänzender Karriere in London bis zu seinem tragischen Exil spannt. Auf 144 Seiten fängt er die Essenz des vielseitigen Denkers sowie seine scharfsinnige Gesellschaftskritik ein und zeigt zugleich auf, wie aktuell dessen Gedanken sind.

Der Autor beschreibt Wilde in all seinen Facetten. Neben Vergleichen – ob mit Dandys oder Lagerfeld –, Eindrücken aus verschiedensten Werken und zahlreichen detaillierten Einblicken in Wildes Leben wird auch ein Quiz eingebaut. An vielen Stellen lässt der Autor Wilde selbst zu Wort kommen und die Gestaltung des Buches lädt dazu ein, sich auf Oscar Wilde als Mensch einzulassen, und es steigert mit aussagekräftigen Illustrationen die Lesefreude. Der Autor endet mit einer Lebensphilosophie für jedermann – ganz nach Oscar Wilde.

Dieses Buch ist eine schwungvolle Einladung, Oscar Wilde als Denker, Provokateur und ersten Influencer neu zu entdecken. Eine perfekte Lektüre für alle, die Wilde auf moderne Weise kennenlernen oder ihre Wertschätzung für den berühmten Iren vertiefen möchten.



Born to be Wild(e) – Andreas T. Sturm, Hardcover, 144 Seiten, Preis: 16,90 €, Erschienen: April 2025 im WOLL-Verlag, ISBN: 978-394849694-4



„Anitomie“ – ein Techno-Thriller

Quelle: WOLL-Verlag

Mit Antinomie legt Steffen Vogt einen bemerkenswerten Debütroman vor, der das Genre des Techno-Thrillers um eine originelle Stimme bereichert. Der studierte Geograph und Redakteur aus dem Sauerland entwirft darin eine Szenerie, die Wissenschaft mit Fiktion verbindet.

Der Roman beginnt 1961: Ein rätselhafter Sturm tobt über Iowa und gleichzeitig steigt weltweit die radioaktive Hintergrundstrahlung. Diese Phänomene beschreiben nur den Auftakt globaler Unruhen. In der Gegenwart kommt Jan Morgen aus dem Schwarzwald ins Spiel. Durch seine zunächst unerklärbaren Fähigkeiten wird er zum Hauptakteur in einem Wettlauf gegen eine Katastrophe. Doch er ist nicht der Einzige, der wissen will, was da vor sich geht. Und herauszufinden, wer auf welcher Seite steht, erscheint schwierig.

Vogt gelingt es, eine Atmosphäre zu schaffen, die von Anfang an fesselt. Direkt zu Beginn der Geschichte geschehen Dinge, die sich zunächst nicht erklären lassen und den Leser vor viele Fragen stellen. Die Einführung der Charaktere sowie die Perspektivwechsel verleihen der Geschichte Tiefe und ermöglichen ein Eintauchen in die Erzählung. Ab der zweiten Hälfte des Buches steigt die Spannung immer weiter an und das Finale fesselt den Leser bis zur letzten Seite. Antinomie ist ein intelligenter und spannender Techno-Thriller und für Fans des Genres ein absolutes Muss.



Antinomie (Techno-Thriller), Steffen Vogt, 495 Seiten, Taschenbuch 19,99 € / Gebunden 25,99 €, ISBN: 9798346120667

Das Erbe – Zurück ins Sauerland

Quelle: WOLL Verlag

Berthold zieht mit seiner Frau Marion von München zurück ins heimatliche Sauerland. Ihre drei Kinder sind davon allerdings nicht besonders angetan. Er ahnt, dass nicht so sehr die Renovierung des elterlichen Hauses, sondern die Umstellung von der Großstadt zurück aufs Land eine enorme Herausforderung werden würde.

Doch wer Berthold kennt, der weiß, wie entschlossen er sich auch den nicht gewöhnlichen Anforderungen in seiner neuen Umgebung stellt. Nicht zu ignorieren ist allerdings der allgegenwärtige Postbote, dem es gelingt, so manche Unerschrockenheit einzutrüben …

Das Erbe, Achim Zappe, WOLL-Verlag, Taschenbuch, 164 Seiten, ISBN: 978-3-948496-937, 9,90 €