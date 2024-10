Für jeden ein Lieblingsessen

Quelle: WohnGut Saalhausen

Kulinarisch verwöhnen lassen im WohnGut Saalhausen

Schon wenn man zur Tür hereinkommt, merkt man: Hier herrscht ein freundliches, wertschätzendes Miteinander in Räumlichkeiten, die modern und stilvoll eingerichtet sind, und das mitten in der wunderschönen Landschaft des Sauerlandes. In Lennestadt-Saalhausen bietet das WohnGut Saalhausen moderne Wohnformen für das Leben im Alter, die auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet sind. Freundliche Mitarbeiter bieten exzellenten Service, sorgen für Sicherheit und eine außergewöhnliche Wohnqualität. Und was dabei natürlich auch nicht fehlen darf: leckeres und gesundes Essen.

„Die Bewohner im Service-Wohnen bekommen ihr Mittagessen im Restaurant serviert: ein 3-Gang-Menü mit Salatbuffet. Im vollstationären Pflege-Wohnen und im Gemeinschafts- Wohnen werden Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie das Abendessen gebracht“, erklärt Thomas Frese. Er ist von Anfang an im WohnGut Saalhausen dabeigewesen. Seitdem ist das Team gewachsen. In der Küche sind alle mit Leidenschaft bei der Sache. Was auf dem Speiseplan steht, wechselt regelmäßig, aber es sind immer drei Menüs, eines davon vegetarisch: Vom Bauerneintopf mit Kartoffeln und Mettwurst über Lachs-Lasagne mit Blattspinat bis zu Maultaschen mit Gemüsestreifen und Gorgonzolasauce – hier findet sich für jeden Geschmack genau das Richtige. Was auf die Karte kommt, dafür ist Küchenchef Andre Hein zuständig. Ideen der Mitarbeiter sind dabei immer willkommen. Die Hauptsache: Regional und frisch soll es sein. „Jetzt ist zum Beispiel die Spargelzeit um, dafür stehen nun Pfifferlinge auf der Karte.“





In Erinnerungen schwelgen bei Kaffee und Kuchen

Nachmittags lockt das Café mit frischem Kuchen und Torten. Auch Eis-Spezialitäten lassen sich hier finden. Ist das Wetter gut, können die Bewohner auf der Terrasse die Sauerländer Natur genießen. Thea Koch arbeitet zur Hälfte in der Küche, zur Hälfte im Service. Sie bekommt also die Reaktionen der Bewohner hautnah mit. „Inzwischen backen wir den Kuchen für den Kaffee am Nachmittag oft selbst.“ Russischen Zupfkuchen oder Pflaumenkuchen mit Streuseln – Thea weiß vielleicht nicht jeden Namen, aber wer welchen Kuchen am liebsten mag, das weiß sie ganz genau. Und manchmal wecken bestimmte Speisen auch Erinnerungen: „Als ich sagte, dass ich demnächst mal eine Stachelbeerbaisertorte probieren möchte, waren alle ganz begeistert und haben von früher erzählt.“ Wenn es süß, aber trotzdem gesund sein soll, hat Thea Koch eine ganz besondere Idee: „Bald gibt es Müsliriegel nach meiner Rezeptur: ohne Zucker und Schokolade, dafür mit Haferflocken, Kakao und Cranberries.“ Auch externe Gäste sind im Café – etwa nach einem ausgiebigen Spaziergang – willkommen. Jeden Mittwoch duftet es köstlich nach frisch gebackenen Waffeln.