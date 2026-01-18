Für Genießer und Actionliebhaber

Radfahren in Winterberg

Winterberg ist ein Paradies für Radfahrer – egal ob sportlicher Mountainbiker, E-Bike-Fan oder gemütlicher Genussradler. Die Region bietet bestens ausgebaute Wege, abwechslungsreiche Landschaften und Touren für jedes Niveau. Zwischen sanften Bergen, klaren Bächen und stillen Wäldern erlebt man Radfahren hier von seiner schönsten Seite.



Auf zwei Rädern durch das Hochsauerland

Rund um Winterberg spannt sich ein weit verzweigtes Netz an Radwegen. Besonders beliebt ist der SauerlandRadring, der auf stillgelegten Bahntrassen verläuft und sanfte Steigungen sowie eindrucksvolle Ausblicke bietet. Eine Etappe führt von Winterberg über Schmallenberg bis Eslohe und lockt mit gemütlichen Dörfern, Einkehrmöglichkeiten und der imposanten Kückelheim-Tunnelpassage. Wer es ruhiger angehen möchte, kann einzelne Teilstrecken fahren und dabei das Panorama genießen.



Vom Quellgebiet bis zur Metropole: der RuhrtalRadweg

Ein echtes Highlight für Tourenradler ist der RuhrtalRadweg, der direkt an der Ruhrquelle in Winterberg beginnt. Von hier aus folgt die Strecke auf rund 240 Kilometern dem Lauf der Ruhr bis nach Duisburg, wo der Fluss in den Rhein mündet. Die ersten Etappen führen sanft bergab durch das Hochsauerland und bieten eindrucksvolle Naturerlebnisse – etwa entlang der Hennetalsperre oder durch das Ruhrtal bei Arnsberg. Dank der guten Beschilderung, vieler Rastplätze und fahrradfreundlicher Unterkünfte ist der RuhrtalRadweg ideal für mehrtägige Touren geeignet.



Adrenalin pur im Bikepark Winterberg

Für Actionliebhaber ist der Bikepark Winterberg die Top-Adresse. Mit über zehn professionell angelegten Strecken – von der Flowline bis zur Downhill-Piste – gehört er zu den größten Bikeparks Deutschlands. Liftanlagen bringen Fahrer und Bikes bequem bergauf, während unten der Spaß beginnt. Auch Fahrtechnik-Kurse und Leihräder stehen bereit, ideal für Einsteiger und Profis gleichermaßen.



Genussradeln mit Aussicht

Wer lieber entspannt unterwegs ist, findet auf der Hochsauerland-Radroute ideale Bedingungen. Die Strecke führt rund um Winterberg und belohnt mit weiten Panoramablicken über das Rothaargebirge. Mit dem E-Bike lassen sich die Höhen mühelos erklimmen, und gemütliche Cafés entlang des Weges laden zu einer Pause ein.



Von gemütlichen Touren entlang der Ruhrquelle über genussvolle Panoramawege bis hin zu actionreichen Trails im Bikepark. Ob Wochenendausflug oder mehrtägige Reise: Winterberg bietet alles, was das Radfahrerherz begehrt: Natur, Bewegung und unvergessliche Aussichten. (sn)