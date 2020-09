Für einen guten Zweck. WOLL!

Der Attendorner Ingo Luke hat ein besonderes Hobby. Er sägt und schnitzt exklusive Bänke, so auch eine ganz besondere WOLL-Bank. Doch ein familiäres Schicksal hat den geschickten Handwerker davon abgehalten, neue Bänke zu produzieren. Dazu Ingo Luke: „Pflegegrad, Pflegeleistungen, Krankenhaus, Hospiz… Worte, denen ich noch bis vor einem Jahr wenig Beachtung geschenkt habe. Wie schnell diese Worte mein Leben bestimmen sollten, musste ich an der Krebserkrankung meiner Frau Tamara erfahren.“

Die Hilfe und Anteilnahme der Freunde, Nachbarn und vieler unbekannter Menschen an dem persönlichen Schicksal haben Ingo Luke bewegt: „Jeder Gruß, jeder Wunsch zur Besserung, jede liebe Nachricht oder ein Blumenstrauß vor der Haustür haben uns spüren lassen, wie viele Menschen an uns denken und mit uns fühlen. Das zu wissen hat uns sehr viel Kraft gegeben und uns sehr gut getan. Vielen Dank! Ihr seid klasse! Ganz besonderer Dank gilt dem Pflegeteam des St. Elisabeth Hospizes in Lennestadt, welches Tamara vom Tag ihrer Aufnahme bis zu ihrem Tod so wundervoll gepflegt hat.“

Aufgrund dieser herzlichen und positiven Erfahrungen möchte Ingo Luke nun etwas zurückgeben. Ingo Luke dazu wörtlich: „Der eine oder andere hat vielleicht irgendwo im Garten des Nachbarn oder in Attendorn und Umgebung eine der bekannten „WOLL-Bänke“ gesehen, die ich selbst in Handarbeit herstelle.

Die WOLL-Bank zeigt wofür das Sauerland steht: Bäume für die Sauerländer Wälder, Schiffe als Symbol für die zahlreichen Seen, Mauern von alten Burgen für die lange Tradition und natürlich das WOLL“ für die einzigartige Sauerländer Lebensart.

Diese Bank möchte ich gerne versteigern und dem Hospiz zur Hl. Elisabeth e.V. Lennestadt den gesamten Erlös als Spende zukommen lassen. Bei dieser Versteigerung ist es natürlich mein Wunsch, einen möglichst hohen Spendenbetrag zu erzielen. Deswegen wird die Versteigerung in Form der amerikanischen Auktion stattfinden. Nacheinander können die Beiträge eingezahlt werden, um die man persönlich mitsteigern möchte. Hier machen viele kleine Beträge den Gesamtbetrag groß! Der (zeitlich) letzte Bieter wird die WOLL-Bank am Ende erhalten.“

Das Beispiel zeigt das Prinzip.

Beispiel:

A bietet 50€  A zahlt 50€

B bietet 70€  B zahlt 20€

C bietet 100€  C zahlt 30€

…

X bietet kurz vor Ablauf der Zeit 1€ mehr als sein Vorgänger  X zahlt 1€ und erhält die Bank

Der Erlös beträgt somit insgesamt 101€ (A 50€ + B 20€ + C 30€ + X 1€).

Die Auktion beginnt am 16. September 2020 um 00:00 Uhr und endet am 27. September 2020 um Punkt 18:00 Uhr. Als Zeitpunkt für die Einzahlung gilt die elektronisch registrierte Zeit auf dem Bankkonto. Treffen zum letzten Zeitpunkt mehrere Beträge gleichzeitig ein, gewinnt die Einzahlung mit dem höchsten Betrag. Der aktuelle Stand sowie weitere Erläuterungen zur Versteigerungsform findet ihr unter folgendem Link: www.woll-magazin.de/xxxxx

Beiträge können auf dieses Treuhand-Konto bei der Sparkasse ALK – Altenhundem Lennestadt Kirchhundem eingezahlt werden. Hierdurch wird garantiert, dass der gesamte eingezahlte Betrag komplett an das Hospiz zur Hl. Elisabeth e.V. Lennestadt geht.

Konto-Nr.:

DE54 46251630 0000 482497 (Sparkasse ALK – Altenhundem-Lennestadt-Kirchhundem)

Der WOLL-Bank-Künstler Ingo Luke hofft auf zahlreiche Gebote und eine große Summe für das Hospiz zur Hl. Elisabeth e.V. in Lennestadt und sagt schon jetzt ein herzliches Dankeschön an alle Mitmacher.

Fragen zur Versteigerung per Mail an redaktion@woll-magazin.de