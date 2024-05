Für ein starkes Sauerland: Herbert Reul in Schmallenberg

Das Thema Sicherheit beschäftigt zurecht viele Menschen in unserem Land. Im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung mit dem CDU-Europaabgeordneten Peter Liese, am Montag in der Stadthalle Schmallenberg, referierte NRWs Innenminister Herbert Reul in seiner ihm eigenen und für alle verständlichen Form zu diesem Thema.

„Wenn 67 % der Menschen dem Staat nicht mehr vertrauen, dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir es schaffen, das Vertrauen der Menschen wieder zurückzugewinnen“, meinte der NRW-Innenminister. Und weiter: „Wir müssen uns auch fragen, haben wir als Staat alles richtig gemacht?“ Herbert Reul ließ es nicht bei den rhetorischen Fragen. Unterhaltsam und glaubwürdig berichtete er über Maßnahmen und Aktionen, die er als Innenminister in den vergangenen Jahren im Rahmen der inneren Sicherheit veranlasst und zu verantworten hatte. „Wir müssen die Probleme klar benennen, zum Beispiel die Probleme, die durch die Migration auf uns zukommen. Damit fängt es an.“ Hier fügte der Innenminister einen Spruch seiner Mutter ein: „Lauf nicht zu schnell, sonst fällst Du hin.“ Umgedeutet auf seine Arbeit interpretierte Herbert Reul: „Mach kleine Schritte. Der große Wurf gelingt selten.“

Quelle: Hermann-J. Hoffe Innenminister Herbert Reul: „Wir müssen Vertrauen in den Staat zurückgewinnen.“

Mit zahlreichen weiteren Beispielen gelang es Herbert Reul die über 100 Zuhörerinnen und Zuhörer von seiner Mission zu überzeugen. „Wir müssen das Vertrauen in den Staat zurückgewinnen!“ Besonders am Herzen lag dem Innenminister, die Arbeit der Polizei in unserem Lande zu würdigen. „Wir dürfen die Arbeit der Frauen und Männer in der Polizei durchaus wertschätzen und ab und zu einmal Danke sagen“, appellierte er an das Publikum. Mit langanhaltendem Beifall bedankten sich die begeisterten Zuhörer beim NRW-Innenminister, der zu Beginn seiner Rede verriet, dass er öfter mal im Schmallenberger Sauerland sei, um mal ein bisschen Luft zu holen. Mit einer geschmiedeten Rose aus der Waldemei bedankte sich der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Andreas Schulte beim Europaabgeordneten Peter Liese und Innenminister Herbert Reul für die interessanten und äußerst informativen Vorträge.