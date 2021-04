Für die Heimat Verantwortung tragen

„Ur-Hüstener“ Bernd Rahmann: Schiedsmann, Ortsheimatpfleger und großes Herz für 09 und die Schützen

Er ist einer der bekanntesten Hüstener, vor allem ein bekennender, und „lebt“ Tradition und Heimat. „Es ist eine Herzensangelegenheit, die traditionelle Werte zu bewahren, sie künftigen Generationen zu vermitteln und für die Heimat Verantwortung zu tragen“, sagt Bernd Rahmann. Der „Ur-Hüstener“ ist Schiedsmann sowie Ortsheimatpfleger und engagiert sich natürlich auch im Heimatkreis. Seine große Liebe gilt dem SV Hüsten 09 und der Schützenbruderschaft unter dem Schutz des Heiligen Geistes. Der 64-Jährige hütet und bewahrt in seinem Haus einen wahren Schatz, der sinnbildlich für sein großes und überregional anerkanntes Engagement steht: die kostbare Traditionsfahne des SV Hüsten 09.

„Seit 25 Jahren hängt die Fahne bei uns im Treppenhaus“, erzählt der selbstständige Werbekaufmann. „Es ist eine Ehre, die Fahne zu bewahren und bei bestimmten Anlässen zu tragen.“ Dabei handelt es sich um die Fahne, die 1959 zum 50-jährigen Vereinsjubiläum angeschafft wurde und danach buchstäblich in die Jahre kam. „Auf Veranlassung von Winfried Nienaber und Hermann Fischer wurde sie 1995 in einer Paramenten-Werkstatt in Altenbeken von Nonnen aufwändig restauriert. Die Fahne verkörpert Tradition und Werte von 09. Neben dem ideellen Wert ist sie mindestens 15.000 Euro wert.“

Legendäre Moderationen unter der Vogelstange

Für 09 und die Schützenbruderschaft war Rahmann über Jahrzehnte an vorderer Front im Einsatz. In beiden Vereinen gehört er jetzt dem Ehrenvorstand an. Er ist zudem Ehrenmitglied der Jugendkompanie der Schützen, die er 1978 mitgegründet hat. „Für beide Vereine bin ich selbstverständlich bei bestimmten Anlässen immer noch im Einsatz, sei es als Stadionsprecher, als Leiter von Pressekonferenzen, als Moderator und Repräsentant. Alte Liebe rostet nicht.“ Legendär sind seine Moderationen unter der Vogelstange, so auch beim Kreisschützenfest 2018. Dem FC Sonnenburg gehört er zudem seit 1972 als Mitglied an. Beim Gesellschaftlichen Verein Unterhüsten (GVU) ist er derzeit Kassenprüfer. Dem Heimatkreis gehört er als Beisitzer im Vorstand an. Als „Ehrenbeamter“ übt er seit 2014 das Amt des Schiedsmanns für Hüsten, Herdringen, Bruchhausen, Müschede, Holzen und Oelinghauser Heide aus. Ortsheimatpfleger ist er seit 15 Jahren – als Nachfolger von Werner Saure.

Rund 3000 Menschen durch Hüsten geführt

Sein Engagement fußt auf der Grundüberzeugung, dass „Heimat und Tradition Werte sind, die bewahrt, gepflegt und weitergegeben werden müssen. Mehr als Heimat gibt es nicht.“ Dies wird auch bei seiner „wunderbaren und erfüllenden Arbeit“ als Ortsheimatpfleger deutlich. „In dieser Zeit habe ich über 3.000 Menschen durch Hüsten geführt“, betont Rahmann. „Bei den Stadtführungen geht es um historische Bauwerke wie die Petri-Kirche oder den Alten und den Jüdischen Friedhof.“ Er hat dann viel zu erzählen, beispielsweise über die große Bedeutung der Petri-Kirche, deren Geschichte bis ins 9. Jahrhundert reicht und die eine der Stammkirchen des Sauerlandes mit einem riesigen Pfarrbezirk war. „Bis 1910 wurden die Toten aus dem gesamten Hüstener Kirchspiel in Hüsten beerdigt, so auch die Verstorbenen aus Echthausen“, erzählt Rahmann.

Große Freude bereiten ihm besonders die Führungen mit den Grundschulkindern der Röhr- und Mühlenbergschule, denen er im Sachkundeunterricht die Heimat näherbringt. „Es geht um Nachhaltigkeit. Die Kids freuen sich immer darauf, es ist eine Art lehr- und bildungsreicher Wandertag für sie. Zum Schluss geht es auch mal in die Volksbank in Hüsten, wo den Kindern der Tresorraum gezeigt wird. Das ist für sie natürlich eine spannende Angelegenheit.“ Großen Wert legt Rahmann auch auf das Gedenken an die jüdischen Mitbürger in Hüsten. Gemeinsam mit dem Heimatkreis Freiheit Hüsten und dem Jugendzentrum haben Jugendliche im August 2019 unter Rahmanns Leitung die sogenannten Stolpersteine auf der Heinrich-Lübke-, Markt- und Kampstraße gereinigt. Stolpersteine sind kleine, in den Boden verlegte Gedenktafeln, die an das Schicksal der Menschen erinnern, die in der NS-Zeit ermordet, deportiert oder vertrieben wurden. „Gerade in der heutigen Zeit ist das Gedenken sehr wichtig“, so der Ortsheimatpfleger.

Was sein Verhältnis zu Neheim betrifft, so spricht Rahmann „von gesunder Rivalität auf kameradschaftlicher Basis“. Und seine Wünsche für die Zukunft? „Die Menschen sollen weiter zu Hüsten stehen, hier lohnt es sich zu leben und sich zu engagieren. Auch die Institutionen sollen erhalten bleiben.“ Beim dritten Wunsch schlägt sein grün-weißes Herz voll durch: „Die Jungs von 09 sollen die Klasse halten und weiter in der Landesliga spielen.“