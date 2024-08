Für den guten Zweck zu Gast in Meschede

Das Luftwaffenmusikkorps Münster kommt ins Sauerland

Als klingender Spiegel der Bundeswehr sorgt das Luftwaffenmusikkorps Münster bei unterschiedlichen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Truppe für den guten Ton. Flexibel musikalisch und in der Besetzung entsprechend dem Event angepasst, umfasst das Repertoire traditionelle Militärmusik und spannt den Bogen bis zur gehobenen Unterhaltungsmusik. Seit Anfang 2022 leitet Major Alexander Kalweit das Luftwaffenmusikkorps Münster.

Mittwoch, 23. Oktober: Benefizkonzert in der Stadthalle Meschede

Das Luftwaffenmusikkorps Münster können Musikinteressierte live am Mittwoch, den 23. Oktober 2024 in einem Benefizkonzert in der Stadthalle in Meschede erleben. Im Konzert werden klassische Stücke, traditionelle Märsche, aber auch Melodien aus Musical, Jazz und Pop sowie Filmmusik zu hören sein. Für fast jeden Musikgeschmack dürfte etwas dabei sein. Ob die Ouvertüre zum Ballett „Candide“, die „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin und traditionelle Märsche von John Philip Sousa oder auch Melodien aus Musical, Jazz und Pop, alle Musikrichtungen werden abgedeckt.

Das Luftwaffenmusikkorps Münster kommt für den guten Zweck in die Stadthalle nach Meschede. Durch den Reinerlös dieses fantastischen musikalischen Highlights im Sauerland mit über 60 Musikern werden das Josefsheim Bigge/Sundern und das Kinderhospiz Sternenweg Arnsberg/Neheim unterstützt. Die Veranstalter, der Förderverein des Josefsheim Bigge und Mitorganisator Wolfgang Richter aus Sundern, hoffen neben dem musikalischen Genuss auf eine ausverkaufte Stadthalle in Meschede. Die Schirmherrschaft für dieses musikalische Highlight haben Meschedes Bürgermeister Christoph Weber, Bob-Winterolympionikin Katharina Wick, sowie Oberstleutnant Golks aus dem Versorgungsbataillon 7 in Unna übernommen. Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem bei Paul und Pauline (Meschede), Musik Keck (Arnsberg), ARAL (Freienohl), Kulina Küchen (Neheim; Markt 5, Hüsten), Ewelina Fashion (Sundern), Relindis Atelier (Hachen) und im Josefsheim Bigge an der Telefon-Zentrale sowie unter der Tickethotline 0151 55 88 87 34. Die Karten kosten im VVK 19,00 Euro bei freier Sitzplatzwahl. Dieser günstige Eintrittspreis kann dank der Unterstützung durch einen Sponsorenpool möglich gemacht werden. Für diese Unterstützung bedankt sich das Organisationsteam um Initiator Wolfgang Richter. Für ihn ist es nach dann 14 organisierten Benefizevents mit einem Gesamtreinerlös von über 250.000 Euro seit Mai 2018 die letzte von ihm mitorganisierte Veranstaltung für einen guten Zweck. Wolfang Richter wörtlich: „Es wäre schön und so wichtig, wenn mich letztmalig nochmals viele Menschen im Sauerland unterstützen und Karten im Vorverkauf erwerben. Im Wettbewerb mit vielen anderen Top-Musikveranstaltungen im Herbst wäre es schön, wenn auch das Benefizkonzert am 23. Oktober in der Stadthalle Meschede ausverkauft ist und ein beachtlicher Betrag für den guten Zweck gespendet werden kann.“