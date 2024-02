Für das nächste Schützenfest gewappnet

Ein umfassender Überblick zur Schützenfest-Tradition im Sauerland

Das neue Buch „Schützenfest – Bräuche und Traditionen im Sauerland“ aus dem WOLL-Verlag, bietet einen spannenden Einblick in die reiche Kultur und die Traditionen des Sauerländer Schützenfestes. In diesem Buch finden Schützenbrüder und Schützenschwestern und alle, die das Sauerländer Schützenfest mögen, Informationen von A bis Z, um das Sauerländer Schützenfest besser kennenzulernen.



Lebhaft erzählt der Autor von den vielfältigen Traditionen, die jeder Ort zu bieten hat. Dafür wurden die Orte und Städte alphabetisch sortiert und in sich gegliedert. Kurz und kompakt werden dabei Informationen, Abläufe und Traditionen beschrieben und weitergegeben. Die bildliche Darstellung der Vereinswappen und die Verwendung verschiedenster Illustrationen bereichern das Leseerlebnis und lassen einen in die Welt des Schützenfestes eintauchen. Durch die Mithilfe verschiedenster Verantwortlicher in den Schützenvereinen gelingt es dem Buch, Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in den Traditionen aufzuzeigen und den Leserinnen und Lesern einen detaillierten Einblick in die Geschichte des Schützenfestes zu geben.



Leserinnen und Leser können etwas über den Fahnenausmarsch in Albaum, das „Halleschmücken“ in Altastenberg, die „Fähnchentruppe“ in Halingen oder den „Carwash King“ in Rinkscheid lernen. An vielen Stationen führt das Buch einmal durch den kompletten Schützenfestablauf. So können die Schützenfestbegeisterten nicht nur etwas über die verschiedensten Traditionen erfahren. Es werden Einsichten in die Vorbereitungen gegeben, die zu den Festlichkeiten hinführen sowie Einblicke in kulinarische Aspekte ermöglicht. Außerdem wird immer wieder die Bedeutung von Musik in den Vordergrund gestellt und zeigt so die kulturelle Vielfalt. Besonders hervorzuheben ist die Verbindung zur Gegenwart. Immer wieder werden Traditionen mit modernen Entwicklungen verknüpft, welche zeigen, wie lebendig das Sauerländer Schützenfest noch heute ist. Egal, wie viel Schützenfesterfahrung man mitbringt: Man wird Bekanntes, Überraschendes, aber auch Lustiges und sehr Skurriles erfahren, und ganz sicher für das nächste Schützenfest gewappnet sein.

SCHÜTZENFEST –

BRÄUCHE UND TRADITIONEN IM SAUERLAND

VON PAUL HUFNAGEL

ISBN: 978-3-948496-76-0 · 400 Seiten · 18,90 €