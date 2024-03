Fünf Fragen auf der WOLL-Bank

Gudrun Schulte – Erste Vorsitzende des Museumsvereins Eslohe e.V.

WOLL: Frau Schulte, Sie sind seit 2014 erste Vorsitzende des Museumsvereins Eslohe e.V. und damit mitverantwortlich für das Museum DampfLandLeute. Wie hat sich das Museum nach den Corona-Jahren entwickelt?

Gudrun Schulte: Wie alle kulturellen Einrichtungen hatten wir besuchertechnisch erheblich unter der Pandemie zu leiden, doch seit 2022 geht es kontinuierlich wieder aufwärts. Waren es 2022 noch 9.657 Besucher, konnten wir im letzten Jahr 2023 11.672 Gäste begrüßen. Besonders die Dampftage im Mai und September waren sehr gut besucht. Auch die kulturellen Veranstaltungen, wie Konzerte, Vorträge und Ausstellungen, fanden reges Interesse.



WOLL: Was wird 2024 das Highlight im Museum? Wird aktuell etwas vorbereitet und können Sie mehr darüber berichten?

Gudrun Schulte: Das Highlight 2024 wird der Aufbau der neuen Dampfmaschine sein. Diese ventilgesteuerte Dampfmaschine ist eine Schenkung der Warsteiner Brauerei an das Museum Eslohe. Es handelt sich dabei um ein wahres Schmuckstück. Die funktionstüchtige Maschine ist komplett restauriert und sieht aus, als „käme sie gerade aus der Fabrik“. Allerdings sind für den Aufbau Baumaßnahmen in der Maschinenhalle des Museums notwendig. Erste Arbeiten für das Fundament und das Schwungrad sind bereits durchgeführt. Der Transport und der Aufbau sind die größten Herausforderungen für unser Werkstatt-Team.



WOLL: Wann werden die bekannten Dampftage organisiert und gibt es weitere Veranstaltungen, die man 2024 unbedingt sehen muss?

Gudrun Schulte: Die Dampftage sind wieder im Mai und September und werden etwa acht Wochen vorher vorbereitet. Es gibt eine engere Mannschaft, in der jeder seine festen Aufgaben hat, die zu organisieren sind: Vorbereitung und TÜV-Abnahme der Maschinen, Reinigungs- und Absperrarbeiten, Verkehrssicherheitskonzept, Schankerlaubnis, Getränke- und Essensbestellung, Pressearbeit, Personal für Stände, Kasse, Maschinenhalle etc. Natürlich sind die Dampftage immer ein lohnendes Ziel. Dazu gibt es wieder Ausstellungen: Karl Marx und die Folgen, eine Krimilesung und Konzerte. Auf der Homepage kann man sich näher informieren.



WOLL: Im Museum wird viel mithilfe ehrenamtlicher Museumsfreundinnen und -freunde organisiert. Wie wichtig ist das Ehrenamt für das Museum Eslohe? Kann man sich beim Museumsverein melden, um mitzuhelfen?

Gudrun Schulte: Das gesamte DampfLandLeute-Museum wird ehrenamtlich betrieben. Ohne den unentgeltlichen Einsatz des Museumsteams wäre das nicht zu leisten. Das Museum ist nicht gerade klein und es gibt viel in und um das Museum zu tun. Wir brauchen dringend Unterstützung in allen Bereichen, sei es in der Werkstatt, im Kassendienst oder bei Führungen. Es gibt für jeden, der sich für die Geschichte Eslohes, des Sauerlandes und Technik interessiert, in verschiedenen Bereichen etwas zu tun. Dazu freuen wir uns über weitere Helfer für die Dampftage.



WOLL: Sie waren 1. Vorsitzende des Museumsvereins Eslohe. Im letzten Monat wurde die Satzung geändert und es gibt jetzt einen Vorsitz Kultur und einen Vorsitz Technik. Warum diese Änderung und was bedeutet das für Sie?

Gudrun Schulte: Das Museum ist ein großer Geschäftsbetrieb. Da gibt es viel zu organisieren, zu koordinieren und instand zu halten. Wir wollten meine bisherigen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. So hat jeder einen festgelegten Aufgabenbereich und die Arbeit im Museumsbetrieb wird für alle leichter.

Aktuelle Ausstellungen:

„Karl Marx, Friedrich Engels und die Revolution 1948/49“

Donnerstag, 29. Februar 2024 bis Sonntag, 7. April 2024

Auf 13 thematisch gegliederten Roll-Ups wird die Geschichte der Revolution

1848/49 beschrieben. Es geht um die Ursachen der Revolution.

Die verschiedenen Trägergruppen werden vorgestellt.

Esloher Dampftage 2024

Samstag, 25. und Sonntag, 26. Mai 2024