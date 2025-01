Führungswechsel bei VELTINS

Foto: Dr. Volker Kuhl (links), Michael Huber (rechts)

Führungswechsel an der Spitze der Brauerei C. & A. Veltins: Dr. Volker Kuhl hat zum 1. Januar 2025 als Sprecher der Geschäftsführung die alleinige Führung der Sauerländer Familienbrauerei in Meschede-Grevenstein übernommen und löst damit den bisherigen Generalbevollmächtigten Michael Huber ab. Dr. Volker Kuhl war 1995 zur Brauerei C. & A. Veltins gekommen und dann im Folgejahr in die Geschäftsführung berufen worden. Seitdem führte er den Geschäftsbereich Marketing/Vertrieb. „Wir leben in der spannendsten Traditionsbranche der deutschen Wirtschaft, die Motivation genug gibt, um den Markterfolg in die Zukunft zu tragen“, so Dr. Volker Kuhl.

In den zurückliegenden 29 Jahren der gemeinsamen Zusammenarbeit von Michael Huber und Dr. Volker Kuhl stieg der Ausstoß um 44 Prozent, der Umsatz kletterte von 186 auf 441 Mio. Euro und legte damit bis 2023 um 137 Prozent zu. Die Veltins-Belegschaft wuchs in den letzten 29 Jahren um 76 Prozent auf 721 Mitarbeiter. Der langjährige Generalbevollmächtigte Michael Huber war 1995 auf Wunsch der Alleingesellschafterin Susanne Veltins erst in den Beirat und schon kurz darauf in die Unternehmensführung eingetreten. Michael Huber beherzigte stets die Mittelstandsphilosophie, forcierte Investitionen und Innovationen.

Das Unternehmen im Porträt

Die Privat-Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, braut eine der führenden Premium-Pils-Marken in Deutschland und bilanzierte 2023 einen Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem Ausstoß von 3,26 Mio. hl. Zum Sortenportfolio zählen Veltins Pilsener und Veltins Helles Lager sowie die Marke Veltins mit einem breiten Angebot von Radler, Alkoholfrei, Radler Alkoholfrei und Veltins Fassbrause in sechs unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Hinzu kommt die Spezialitätenmarke Grevensteiner mit dem Landbier Grevensteiner Original und Helles. Außerdem gehört die Biermix-Range V+ mit insgesamt fünf Sorten zum Produktangebot. Mit dem Pülleken hält die Brauerei darüber hinaus ein mild-süffiges Hellbier bereit. Der Mehrweganteil liegt bei 92%.