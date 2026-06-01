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Führung in der Klosterkirche Oelinghausen

Führung in der Klosterkirche Oeinghausen an Fronleichnam, den 04. Juni um 15.00 Uhr.

1. Juni 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Pixabay

Möchten Sie wissen, warum  die Mutter –Gottes –Statue, die sogenannte Kölsche Madonna, sich  jetzt in der sogenannten Krypta der Klosterkirche befindet? Warum kam sie in die Klosterkirche? Warum konnten in den ersten Jahrhunderten nur adelige Fräulein in dieses Kloster eintreten?

Welche Rolle spielten die Arnsberger Grafen sowie das Haus Fürstenberg aus Herdringen? Warum befindet sich in einer gotischen Kirche ein barocker Hochaltar?

Diese und auch andere von Ihnen gestellte Fragen können in der Führung beantwortet werden. Sie erfolgt durch Frau Dr. Heinen, Mitglied des Freundeskreis Oelinghausen. Bei gutem Wetter ist der Beginn der Führung  am 4.6.26 – Fronleichnam – um 15:00 Uhr am  Eingang der Kirche. Die Führung ist kostenlos, über eine Spende für die vielfältigen Aufgaben würde sich der Freundeskreis Oelinghausen freuen.

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