Führung in der Klosterkirche Oelinghausen

Möchten Sie wissen, warum die Mutter –Gottes –Statue, die sogenannte Kölsche Madonna, sich jetzt in der sogenannten Krypta der Klosterkirche befindet? Warum kam sie in die Klosterkirche? Warum konnten in den ersten Jahrhunderten nur adelige Fräulein in dieses Kloster eintreten?

Welche Rolle spielten die Arnsberger Grafen sowie das Haus Fürstenberg aus Herdringen? Warum befindet sich in einer gotischen Kirche ein barocker Hochaltar?

Diese und auch andere von Ihnen gestellte Fragen können in der Führung beantwortet werden. Sie erfolgt durch Frau Dr. Heinen, Mitglied des Freundeskreis Oelinghausen. Bei gutem Wetter ist der Beginn der Führung am 4.6.26 – Fronleichnam – um 15:00 Uhr am Eingang der Kirche. Die Führung ist kostenlos, über eine Spende für die vielfältigen Aufgaben würde sich der Freundeskreis Oelinghausen freuen.