Führungskraft von Morgen – Veranstaltungsreihe für Unternehmen geht in die letzte Runde

Hochsauerlandkreis/Kreis Soest. Weibliche Mitarbeiter als Führungskraft von Morgen zu erkennen und zu fördern ist das Ziel der Veranstaltungsreihe KarriereX des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland. Eingeladen sind Vertreter/innen von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) aus der Region.

Am 23. März 2021 findet das nächste Modul statt – es sind noch Plätze frei.

Die relevanten Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Führungsstilen, der wirtschaftliche Mehrwert von mehr Frauen im Unternehmen, die Bedeutung von Frauen für das unternehmerische Innovationspotenzial und gute Argumente, um innerhalb des Unternehmens für mehr Frauen in Führungspositionen zu werben, werden die inhaltlichen Schwerpunkte sein. Jedes Modul wird flexibel an die Bedürfnisse der Unternehmen und deren aktuellen Ist-Zustand in

Bezug auf Frauenförderung angepasst. Jeder Workshop beginnt mit einem Impulsvortrag mit anschließender Diskussion. Danach werden Methoden und Strategien entwickelt, wie man das jeweilige Thema praxisnah im Unternehmen umsetzen kann. Zusätzlich bleibt Zeit für Erfahrungsaustausch und kollegiale Beratung. „Obwohl es sich um eine Veranstaltungsreihe handelt, bei der die einzelnen Module aufeinander aufbauen, ist ein späterer Einstieg möglich und lohnt sich. Die Teilnehmer werden entsprechend von uns vorbereitet“, erklärt KarriereXProjektverantwortliche Katrin Mette-Coolen.

Hintergrund für die Planung der Veranstaltungsreihe ist der Bedarf an weiblichen Führungskräften in der Region. Aus Ergebnissen von Unternehmensbefragungen lässt sich ableiten, dass sich lediglich 15 Prozent aller befragten Unternehmen mit der Erhöhung des

Anteils von Frauen in Führungspositionen beschäftigen. „Nach der Abfrage des Ist-Zustands zeigt die Befragung aber ganz klar auf, dass die Unternehmen offen für das Thema Frauen in Führung sind. So befassen sich zwei Drittel aller Befragten mit den Themen Arbeitsflexibilität

und Vereinbarkeit Familie und Beruf“, fasst Kompetenzzentrum Frau & Beruf-Leiterin Katja Cramer die Ergebnisse zusammen.

Die Veranstaltungsreihe KarriereX wird organisiert vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH und der Wirtschaftsförderung des

Kreises Soest. Die Teilnahme ist für die Unternehmen kostenlos. Aufgrund der Corona- Pandemie findet das vierte und letzte Modul online statt. Letzter Termin der Veranstaltungsreihe ist der 23. März zwischen 14:00-18:00 Uhr.

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter

kompetenzzentrum@hochsauerlandkreis.de.

Referentin der Veranstaltungsreihe „KarriereX“ Melanie Vogel. Sie ist selbständige Unternehmerin und Hochschul-Dozentin. Als Autorin und Initiatorin der Messe women&work mit jährlich 8.000 Besuchern

ist sie bundesweit bekannt.

Foto: Melanie Vogel



Kontakt

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Hellweg-Hochsauerland

Katrin Mette-Coolen, Steinstraße 27, 59872 Meschede

Telefon 0291/941569, Email katrin.mette-coolen@hochsauerlandkreis.de