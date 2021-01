Frühschicht, Spätschicht, Wochenendschicht

Willinger Kita orientiert sich flexibel am Bedarf

Berufstätige Eltern haben es oft nicht leicht. Nicht immer sind Arbeitszeiten mit der Organisation der Kinderbetreuung vereinbar. Der Schreibtisch ist noch voll, eine Besprechung dauert länger als geplant – und das Kind wartet quasi schon am Gartentor des Kindergartens auf die überfällige Abholung? Purer Stress sowohl für die Eltern als auch für den Nachwuchs! In Willingen stellte man sich der Herausforderung und schaffte eine gute Lösung.

Wenn Kinder wie Victoria, Mia und Sonya in die Evangelische Kindertagesstätte gebracht werden, hat das Ähnlichkeit mit dem Einchecken in einem Hotel. Bei der Begrüßung an der Rezeption wird der heutige Essenswunsch und auch die Verweildauer abgeklärt. Letztere sind individuell und variabel, maximal 45 Stunden in der Woche und solange sie sich im Rahmen der Besuchszeiten bewegen. Die Türen öffnen um 06:30 Uhr und schließen wochentags erst um 18:30 Uhr, an Wochenenden und an Feiertagen um 14:30 Uhr. Richtig gelesen: Die Kita bietet ihre Dienstleistung an allen Tagen an!

Spiel, Spaß, Spannung … und viel Bewegung

Während sich die Eltern ihrer Arbeit widmen, gibt es für ihre Kids eine große Mischung aus Spiel, Spaß und Spannung. Pädagogische Förderung und altersgerechtes Lernen sind heutzutage vermutlich Standard in jedem guten Kindergarten, so natürlich auch hier. Auch Bewegungsangebote, wie beispielsweise Zumba, oder eine Theater-AG gehören zum Konzept.

Wie im Hotel: Rezeption, Bistro und Frühstücksbuffet

Was uns auffällt: Es fehlt etwas. Keines der Kids hat eine Butterbrotdose dabei. „Das ist hier nicht erforderlich“, erklärt Kita-Leiterin Silke Witzel. „In unserem Bistro gibt es ein Frühstücksbuffet. Egal ob ein Kind schon sehr früh zu uns kommt oder später am Morgen, es kann sich je nach Hunger und Vorliebe daran bedienen. Natürlich legen wir Wert auf gesunde Ernährung. Die Vormittage sind bei uns bewusst zuckerfrei.“

Erzieherin Fabienne Stremme, Kita-Leiterin Silke Witzel, Erzieherin Jenny Nackas und Pfarrer Christian Röhling (v.l.)

Mittagsessen aus dem Restaurant

Auch mittags wird fürs leibliche Wohl gesorgt. „Ein örtliches Restaurant versorgt uns täglich mit leckeren Gerichten. Für kleines Geld schlemmen die Kids abwechslungsreich Reibeplätzchen, Pfannkuchen, Nudeln oder auch Schweinebraten mit Kartoffeln. „Das ultimative Lieblingsgericht unserer kleinen Nachwuchs-Gourmets ist jedoch Pizza“, erzählt Silke Witze und lacht.

„KitaPlus“ – Weil gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist

Pfarrer Christian Röhling engagiert sich ebenfalls sehr für diese Kita. „Als Träger wurde der Evangelische Gesamtverband Upland seinerzeit angesprochen, sich für das Projekt „KitaPlus“ zu bewerben. Der Zusatz „Weil gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist“, war Programm. Die hiesigen Betriebe, die hauptsächlich im Gastronomiebereich tätig sind, hatten es nicht leicht, Mitarbeiter zu finden oder zu halten. Durch unseren Service fällt es vielen Eltern leichter, ihre Jobs, die oft nicht familienfreundlich sind, aufrecht zu erhalten.“













Im Jahr 2016 wurde die Anerkennung und die damit verbundene Förderung für drei Jahre bewilligt. Inzwischen finanzieren wir uns durch die Gemeinde, die Kirche und durch die Beiträge. Letztere sind, wie in Hessen üblich, gut bezahlbar. Und die Gemeinde sieht es als sinnvolle Wirtschaftsförderungsmaßnahme für die Touristenhochburg.

Wintersport im Gruppenraum

Doch zurück zu den Kids. Von den insgesamt angemeldeten 110 Kindern wollen uns heute, am späten Freitagnachmittag, acht Mädchen und ein Junge zeigen, wie gut es ihnen hier gefällt. Das heutige Thema: Winter und Wintersport. Logisch, da sind die Willinger gut informiert. Die Kids zeigen uns ihre Lieblingssportart als Trockenübung. Während Viola uns mit Figuren vom Skispringen überzeugt, zeigt Lucy ihr Eiskunstlauftalent. Die Zwillinge Diana und Adriano haben Spaß auf dem imaginären Schlitten. Samira formt einen Engel in den noch nicht vorhandenen Schnee, welchen Lilli zu einem großen Schneeball formt, um uns damit zu bewerfen. Na warte…!!!

Unsere Frage in die Runde, ob die Kinder lieber morgens oder so spät am Tag hier sind, können diese gar nicht richtig zuordnen. Okay, verstanden, es kümmert sie nicht! Sie sind hier, spielen, lernen, lachen, essen und trinken – und werden von den 17 Erzieherinnen liebevoll begleitet, egal zu welcher Uhrzeit.

Sonntags in der Kita – Event inklusive

Dass auch ein Sonntag oder ein Feiertag in der Kita ein tolles Erlebnis sein kann, wenn zum Frühstück mit frischen Brötchen das schöne, weiße Tischtuch aufgelegt wird, man am Kindergottesdienst in der Kirche teilnimmt oder eines der attraktiven Freizeitangebote des Touristenortes nutzt, weiß Silke Witzel. „Willingen und seine Betriebe unterstützen uns großartig. Da dürfen wir beispielsweise kostenlos ins Lagunenbad gehen, die Eislaufhalle oder die Sommelrodelbahn nutzen oder mit dem Sessellift auf den Ettelsberg fahren. Es wird hier nie langweilig!“

Kinder im Schlafraum

Schlafplatz unterm Lichterhimmel

Wer aktiv ist, wird auch irgendwann müde. Kein Problem, denn es gibt für jedes Kind ein kuscheliges Schlafplätzchen. Die richtige Schlummerstimmung kommt auf, wenn romantische Lichter eingeschaltet werden – und man beim Einschlafen nicht allein ist. Gemeinschaft ist ein unschlagbares Plus im Kindergarten. Trotzdem freut sich jedes Kind am Ende des Tages, wenn es von den Eltern wieder abgeholt wird. Das Zuhause ist halt doch am schönsten – auch wenn die Kita in Willingen nahe dran kommt!