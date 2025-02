Frühlingsstart in Meschede

Vom 7. bis 9. März blüht die Innenstadt auf!

Die Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ und das Stadtmarketing Meschede laden vom Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. März, wieder zum „Mescheder Frühling“ ein. Drei Tage voller Aktionen, Genussmomente und Frühlingslaune warten auf die Besucherinnen und Besucher. Vom Frühjahrsputz über kulinarische Highlights bis hin zu buntem Markttreiben – die Mescheder Innenstadt verwandelt sich am zweiten Märzwochenende in einen Treffpunkt für alle Sinne.

Gemeinsam anpacken: Frühjahrsputz am Freitag und Samstag

Der Frühling beginnt mit Sauberkeit und Engagement! Am Freitag, 7. März, befreien Schülerinnen und Schüler sowie Kitas ihr Umfeld von Müll. Am Samstag, 8. März, ziehen Vereine, Nachbarschaften und freiwillige Helfer nach, um Meschede frühlingsfit zu machen. Unterstützt wird die Aktion von BAUKING Südwestfalen und dem Integrierten Baubetriebshof.

Genuss und Vielfalt beim „Cheat-Day“

Ein Highlight für alle Feinschmecker: Der beliebte Streetfood-Markt „Cheat-Day“ kehrt zurück. Am Samstag und Sonntag erwarten die Gäste auf dem Stiftsplatz internationale Köstlichkeiten, kreative Leckereien und erfrischende Getränke. Ob deftig, süß oder vegan – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Livemusik und Sitzgelegenheiten sorgen für die passende Atmosphäre. Der „Cheat-Day“ ist am Samstag, 8. März, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 9. März, von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag: Shopping-Spaß für die ganze Familie

Am Sonntag, 9. März, öffnen die Mescheder Händler von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und präsentieren die neuesten Frühlingstrends. Mode, Deko und Gartenideen bringen frischen Wind in die Einkaufstaschen. Zahlreiche Aktionsstände runden das Angebot ab und setzen Schwerpunkte auf Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Unter anderem mit dabei sind: Herbstlicht e.V., Schutzengel für Tiere, Sozialwerk St. Georg sowie die Telefonseelsorge.

Trödeln und Stöbern in der Innenstadt

Fans von Vintage-Schätzen kommen beim Trödelmarkt in der Von-Stephan-Straße voll auf ihre Kosten. Hier lässt es sich herrlich stöbern, feilschen und entdecken. Wer selbst einen Stand betreiben möchte, kann sich unter 0176/40 43 46 66 oder unter www.fair-play-marktveranstaltungen.de anmelden. Der DRK-Trödel am Winziger Platz bietet zusätzlich besondere Aktionen und eine spannende Tombola für Kinder.

Kinder-Action auf dem Kaiser-Otto-Platz

Am Sonntag ab 13.30 Uhr heißt es: Spiel & Spaß auf dem Kaiser-Otto-Platz mit Zauberkünstler Steffen Nitsche – eine bunte Welt voller Unterhaltung für Klein und Groß. Das Spielmobil bringt neben der beliebten Rollenrutsche auch weitere aufregende Aktionen mit.

Unterstützt wird der „Mescheder Frühling“ von der Brauerei Veltins, der Volksbank Sauerland eG sowie weiteren Sponsoren. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf www. meschede.de/mescheder-fruehling sowie auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings.