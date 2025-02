Frühlingsskilauf in bis zu zehn Skigebieten

Gute bis sehr gute Wintersportbedingungen in der zweiten Hochsaison

Eisige Nächte und frostige Tage hatte der Winter die Region lange Zeit fest im Griff. Nun lädt der Spätwinter zum schönen Frühjahrsskilauf ein. An den dick mit Schnee bedeckten Pisten verändert sich bis weit in die kommende Woche hinein wenig. Am Wochenende sollen um die 60 Ski- und Rodellifte laufen.

Ski Alpin

Die zurückliegenden sehr kalten Nächte haben die Liftbetreiber genutzt, um nochmal effektiv Schnee zu produzieren. Bis zu 60 Zentimeter Schnee lagert auf den beschneiten Pisten und bietet weiterhin gute bis sehr gute Wintersportbedingungen. In den Morgenstunden ist der Schnee fest und griffig. Über den Tag hinweg werden die Pisten weicher. Bei teils sonnigem Wetter und meist trockener Luft bleiben die Schneedecken sehr gut erhalten. Täglich aktuelle Liftinfos gibt es online.

Flutlicht

Auch wenn die Tage länger werden, in den Skigebieten dauert die Flutlichtsaison an. Skiliftkarussell Winterberg (Di und Fr), Skigebiet Willingen (Mi und Fr), Skidorf Neuastenberg (Mi, Fr und Sa), Skigebiet Bödefeld-Hunau (Mo bis Mi) und Hesselbacher Gletscher (Mo bis Fr) laden ein zum abendlichen Pistenspaß. Rodeln bei Flutlicht ist in Willingen und Neuastenberg möglich. Flutlichtinfos gibt es online.

Langlauf

Auch im Skilanglaufzentrum Westfeld sind dicke Schneedecken vorhanden. Die Betreiber haben eine 4,3 Kilometer lange Loipe im Stadionbereich mit technisch erzeugtem Schnee gespurt. Diese Strecke ist sowohl für die klassische Technik, als auch für die Skatingtechnik präpariert. Die Bedingungen sind sehr gut. Die Betreiber sind sich sicher, dass dieses Angebot den kompletten Februar über zur Verfügung stehen wird. Täglich aktuelle Loipeninfos gibt es online.

Rodeln

Auf dick beschneiten Pisten gleiten auch die Rodler talwärts. Nach effektiver Schneeproduktion hat sich das Angebot sogar etwas erweitert. In etwa zehn Skigebieten sollen am Wochenende um die zwölf Lifte laufen. Infos zu Rodelliften gibt es online.

Wandern

Sonnenstrahlen und milde Temperaturen locken raus aus dem Haus und wärmen Körper und Seele. Schnee liegt am Wochenende nur noch an geschützten Stellen oder den Nordseiten der Berge. An den Südseiten ist das Wandern fast frühlingshaft. Die Tourist-Informationen geben gern Tipps für schöne Wandertouren.

Wetter

Nach einer langen tiefkalten Zeit ändert sich die Großwetterlage und es wird zumindest vorübergehend milder. Die nächsten Tage bleiben überwiegend trocken, das Wochenende wird teils sonnig. Selbst auf den Bergen zieht ab Freitag auch in den Nächten kein Frost mehr auf. Das frühlingshafte Wochenende kommt mit sehr geringer Luftfeuchtigkeit daher. Perfektes Wetter, um den Spätwinter zu genießen. Die neue Woche beginnt zunächst etwas feucht und bringt voraussichtlich wieder mehr Kälte, eventuell auch ein paar Schneeflocken.

Ausblick

Niederländische Familien und „Karnevalsflüchtlinge“ freuen sich im Februar auf Skiurlaub. In den Skigebieten hat die zweite Hochsaison begonnen. Doch auf den Pisten geht’s entspannt zu. Den Gästen steht ein umfangreiches Wintersportangebot über die gesamte Region hinweg zur Verfügung. Das leicht milder werdende Wetter ist kein Grund zur Besorgnis. Bei trockener Luft schmilzt der Schnee extrem langsam. Grund dafür die sogenannte „Sublimation“. Das Wasser tritt vom festen direkt in den gasförmigen Zustand über. Der Schnee schmilzt nicht, er „verdunstet“. Dabei entsteht Kälte. Die Pisten bleiben in einem guten Zustand.

Snowboard Weltcup in Winterberg

Im März liegt oft der beste Schnee, das wissen nicht nur die Pistenprofis in der Region, sondern auch viele Wintersportler. Dass dies tatsächlich der Fall ist, beweist Jahr für Jahr der Snowboard Weltcup in Winterberg. Am 15. und 16. März verwandelt sich der Poppenberghang im Skiliftkarussell in eine Rennpiste. Die besten Raceboarder aus aller Welt messen sich dort im Parallelslalom.