Frühlingsrausch Arpe

Wenn die Nächte länger werden und der Bass lauter, ist es Zeit für den ultimativen Start in den Frühling: Am 28. März 2026 steigt in der Dorfhalle Arpe wieder der Frühlingsrausch, mit fetten Beats, kalten Drinks und einem unvergesslichen Vibe.

Quelle: Frühlingsrausch Organisationsteam

Die Idee zum Frühlingsrausch entstand 2024 in einer Freundesclique aus Schmallenberg. Fünf von ihnen feierten gemeinsam ihren 18. Geburtstag und schon beim Aufbau kam die Überlegung auf: Wenn diese Party gut wird, warum dann nicht eine eigene, größere Veranstaltung auf die Beine stellen? Gesagt, getan.



Hinter dem Organisationsteam steckt heute eine elfköpfige Freundestruppe gemeinsam mit dem Hallenträgerverein Arpe. „Sven Rüssmann vom Hallenträgerverein Arpe unterstützt uns in allen Vorbereitungen zur Veranstaltung. Der Unterschied ist jedoch, dass wir die Party organisieren und nicht der Verein – wie sonst üblich“, erklärt Hannah Werner aus Kückelheim.



Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr sind die Erwartungen hoch: „Wir hoffen sehr, dass die Veranstaltung genauso gut angenommen wird wie im vergangenen Jahr“, sagt Hannah Werner.



Musikalisch dürfen sich die Besucher auf einen abwechslungsreichen Mix aus fast allen Musikrichtungen freuen. Für den passenden Sound sorgen DJ T-MO, DJ-RIC-O und DJ TONY. Dazu gibt es eine Cocktailbar mit kalten Drinks sowie frisch servierte Pizza.



Aaron, Hannah und Jonas, drei der Organisatoren, freuen sich schon jetzt auf eine „geile“ Feier mit vielen Gästen und einer „Top-Stimmung“ den ganzen Abend lang.



Einlass ab 16 Jahren um 19:30 Uhr

Dorfhalle Arpe

Arpe 98, 57392 Schmallenberg





