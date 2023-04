Frühlingserwachen im Naturschutzgebiet „Breiter Hagen“

Der Frühling erwacht und mit ihm die ersten Frühblüher im Naturschutzgebiet „Breiter Hagen“ zwischen Grevenbrück und Borghausen. Denn die hier wachsenden Kalkbuchenwälder sind eine natur- und kulturräumliche Besonderheit und verzaubern mit einem bunten Farbenmeer aus Frühblühern. Scharbockskraut, Lerchensporn oder Buschwindröschen haben ihre Blüten ausgestreckt, bevor im weiteren Frühjahr der Bärlauch das Naturschutzgebiet in einen weißen Blütenteppich verwandelt.

Lernen Sie diese ersten Frühlingsboten bei einer Wanderung mit dem Naturparkführer Michael Epe kennen.

Gewandert wird am 16.04.23 um 10 Uhr. Die mittelschwere Wanderung ist ca. 5 km lang und dauert etwa 2 Stunden. Treffpunkt ist der Parkplatz am Bahnübergang Lennestadt „Borghausen“, an der L 880, Repetalstraße. Die Wanderung ist für Kinder und Jugendliche kostenlos, für Erwachsene liegen die Kosten bei 5 Euro pro Person.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nheres unter www.npsr.de