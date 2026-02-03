Frühlingsauftakt in Meschede

Innenstadt lädt vom 6. bis 8. März zum Mescheder Frühling ein

Gemeinsam für ein sauberes Stadtbild: Frühjahrsputz zum Auftakt

Der Mescheder Frühling startet traditionell mit dem gemeinsamen Frühjahrsputz. Am Freitag beteiligen sich Schülerinnen und Schüler sowie Kindertagesstätten und sammeln Müll rund um ihre Einrichtungen. Am Samstag setzen Vereine, Nachbarschaften und engagierte Bürgerinnen und Bürger die Aktion fort und sorgen gemeinsam dafür, dass Meschede frisch und sauber in den Frühling startet. Unterstützt wird der Frühjahrsputz von BAUKING Südwestfalen und dem Integrierten Baubetriebshof.

Streetfood-Markt „Cheat-Day“: Genuss und entspannte Atmosphäre

Ein fester Bestandteil des Mescheder Frühlings ist auch in diesem Jahr der „Cheat-Day“-Streetfood-Markt auf dem Stiftsplatz. Am Samstag und Sonntag dürfen sich Gäste auf internationale Spezialitäten, kreative Streetfood-Konzepte und erfrischende Getränke freuen. Ob herzhaft, süß oder vegan – das Angebot ist vielfältig und lädt zum Probieren ein. Für eine angenehme Atmosphäre sorgt in diesem Jahr ein DJ, der das Geschehen musikalisch begleitet. Der „Cheat-Day“ ist am Samstag von 12 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein.

Verkaufsoffener Sonntag mit Aktionen und Engagement

Am Sonntag öffnen die Mescheder Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte und präsentieren aktuelle Frühlingstrends aus den Bereichen Mode, Wohnen und Lifestyle. Ergänzt wird das Shopping-Angebot durch zahlreiche Aktionsstände, die Themen wie Nachhaltigkeit und soziales Engagement in den Fokus rücken. Mit dabei sind unter anderem Herbstlicht e. V., Losemann Haushaltshilfen, der Seniorenbeirat, Rose Handwerk, Vario Überdachungstechnik Kielgast, Duschking Meschede, Fitline, Westfalenpost, Hot-Dog-Man HSK, Fun Fruitcrêperie und viele weitere Stände mit tollen Angeboten Informationen.

Trödelmarkt und Kinderprogramm runden das Wochenende ab

In der Von-Stephan-Straße lädt der Trödelmarkt zum Stöbern, Entdecken und Feilschen ein. Wer selbst einen Stand betreiben möchte, kann sich unter 0176 / 40 43 46 66 oder online unter www.fair-play-marktveranstaltungen.de anmelden. Ergänzend dazu bietet der DRK-Trödel am Winziger Platz besondere Aktionen sowie eine Tombola für Kinder.

Auch die jüngsten Gäste kommen nicht zu kurz: Am Sonntag ab 13.30 Uhr sorgt auf dem Kaiser-Otto-Platz ein buntes Kinderprogramm mit Zauberkünstler Steffen Nitsche und dem Spielmobil für Unterhaltung. Neben der beliebten Rollenrutsche warten weitere Mitmachaktionen auf Kinder und Familien.

Der „Mescheder Frühling“ wird unterstützt von der Brauerei Veltins, der Volksbank Sauerland eG sowie weiteren Sponsoren. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Interessierte unter www.meschede.de/mescheder-fruehling sowie auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings.