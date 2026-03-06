Frühjahrsrevision der Ettelsberg Seilbahn und K1-Sesselbahn in Willingen

Revision an der Kabinenbahn

Die Ettelsberg-Kabinenseilbahn ist im Zeitraum 09. bis 27. März immer montags bis freitags geschlossen. Jeweils samstags und sonntags gibt es in dieser Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr die Möglichkeit, mit den barrierefreien Panoramakabinen auf den Ettelsberg zu gelangen, die weitläufigen Wanderwege zu genießen und die Erlebniswege zu entdecken. Der Skywalk als längste Hängebrücke Deutschlands ist über den eigenen Rundweg mit Start Bergstation direkt erreichbar. Die Aussichtsplattform des Hochheideturms ist ebenfalls zu den Betriebszeiten der Kabinenseilbahn geöffnet. Zum Beginn der Osterferien, ab dem 28.03. fährt die Kabinenseilbahn wieder täglich von 09.00 bis 17.00 Uhr. Die Ostereiersuche ist für den 30.03. bis 06.04.2026 geplant.

Quelle: Marketing Ettelsberg Seilbahn

K1 startet nach Umbau in Bikebetrieb

Das Team der K1 Sesselbahn am Köhlerhagen bereitet die Bikesaison vor. Geplant ist der Start am 28.03.26, sofern das Wetter dies zulässt.

Das Team des MTB Zone Bikeparks ist bereits in den Strecken unterwegs, um diese auszubessern und Winterschäden zu beseitigen. Die Biker dürfen sich in der kommenden Saison auf neue Highlights wie den Sprung über die Kabine der Fellhornbahn im Bikeparcours und weitere Neuheiten freuen.

Weitere Infos und aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter: www.ettelsberg-seilbahn.de und www.mtbzone-bikepark.com/willingen