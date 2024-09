FRISCHE LUFT IST EIN LEBENSGEFÜHL

In Sauerländer Ein- und Mehrfamilienhäusern gewinnen Lüftungsanlagen nicht nur aufgrund steigender Energiepreise und dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit in den eigenen vier Wänden an Bedeutung. Ein hochwertiges Lüftungssystem bietet seinen Bewohnern neben Komfort und Energieeffizienz auch eine bessere Raumluftqualität. Und darüber hinaus kann mit dem Einbau einer leistungsfähigen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung der Wert der Immobilie sogar um bis zu 20% gesteigert werden kann.

Ob im Neubau oder bei der Sanierung, eine Lüftungsanlage darf in Sauerländer Wohngebäuden nicht fehlen.

Sowohl in Neubauten als auch bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden ist der Einsatz von Lüftungstechnik sinnvoll. Eine dicht gedämmte Gebäudehülle erfordert oft mehr als die regelmäßige Fensterlüftung, um eine gute Innenraumluftqualität sicherzustellen und Schimmelbildung zu vermeiden. Im Vergleich zur herkömmlichen Fensterlüftung vermeiden Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung hohe Wärmeverluste und können sogar wertvolle Heizenergie zurückgewinnen. Das spart besonders im Winter hohe Heizkosten. Die zu hohe Luftfeuchtigkeit wird kontinuierlich und voll automatisch nach außen hin abgeführt und über einen effizienten Wärmetauscher bleibt die Abluftwärme innerhalb des Gebäudes erhalten – dabei wird nachhaltig der Energieverbrauch reduziert. Gleichzeitig bleiben Lärm und Feinstaub draußen, was besonders Allergiker freut.

Quelle: Adobe Stock

Zentrale vs. dezentrale Lüftungssysteme:

Während zentrale Lüftungsanlagen das gesamte Gebäude über Lüftungskanäle mit Frischluft versorgen, zeichnen sich dezentrale Lüftungsanlagen durch ihre raumweise Installation aus. Dabei wird der Einzelraumlüfter direkt in der Außenwand eines Raumes installiert. Dabei wird jeder Raum von seinem eigenen Gerät mit Frischluft versorgt. Dezentrale Lüftungsgeräte eignen sich besonders für die Nachrüstung in Bestandsgebäuden, da sie ohne umfangreiche bauliche Veränderungen auskommen (Denkmalschutz geeignet) und einfach nachrüstbar sind.

Bei einer zentralen Lüftung, die idealerweise in einen Neubau eingebaut wird, sorgt das zentral verbaute Lüftungsgerät rund um die Uhr für eine gleichmäßige Luftverteilung in allen Räumen. Die Produkte von VALLOX sind besonders kompakt und eignen sich ideal für den Einsatz in Sauerländer Ein- und Mehrfamilienhäusern. Die Lüftung sorgt nicht nur ganzjährig für ein angenehmen Wohnraumklima, sondern sichert langfristig auch die Bausubstanz des Gebäudes. Außerdem sind die Bedienung und Wartung der Lüftung kinderleicht.

Fazit

VALLOX Lüftungsanlagen bieten maximale Flexibilität, Komfort und Energieeffizienz bei geringstem Aufwand. Die Möglichkeit der raumweisen Installation und die Funktion der Wärmerückgewinnung machen sie zur idealen Wahl: für sanierungswillige Bauherren und Bauherren von Neubauobjekten gleichermaßen.

Profitieren auch Sie langfristig von einem behaglichen Raumklima!

