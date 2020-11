Friedrich Merz spricht sich für stärke Beachtung des ländlichen Raumes und der kleinen Städte aus

Schmallenberg, 6. November 2020 – „Ich bin in Brilon im östlichen Sauerland groß geworden und lebe seit nunmehr 26 Jahren wieder in dieser Region, in der Stadt Arnsberg. Hier sind unsere Kinder groß geworden, und hier sind meine Frau und ich durch Beruf und Freundeskreis zu Hause.“ – Mit diesen Worten lenkt Friedrich Merz in seinem neuen Buch „Neue Zeit – Neue Verantwortung – Demokratie und Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert“ ganz bewusst auch den Blick auf das Sauerland und die kleinen Städte sowie ländlichen Regionen. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner stellte heute zusammen mit Friedrich Merz in einer Online-Pressekonferenz aus Berlin das Buch der Öffentlichkeit vor.

Deutschland 2030

„Zu Beginn des Jahres 2020 habe ich in vielen Reden und Vorträgen meine Zuhörerschaft zu einem Gedankenexperiment aufgefordert: Wie haben Sie, so habe ich gefragt, den Jahreswechsel 2009/2010 in Erinnerung? Hat damals jemand von Ihnen gewagt vorauszusagen, dass dieser Jahreswechsel der Beginn einer Dekade stetigen wirtschaftlichen Wachstums auf der Welt werden würde?“ – Der Sauerländer Politiker Friedrich Merz beginnt so das erste Kapitel, das lautet: „Mit dem Virus leben“. Friedrich Merz beschreibt aus seiner Sicht die Ausgangslage in unserem Land, in Europa und der Welt. Mit dem Kapitel wie die Soziale Marktwirtschaft ökologisch erneuert werden kann, setzt der Autor seine gesellschaftliche und politische Betrachtung fort. Interessant wird es, wenn Friedrich Merz im dritten Kapitel einen Blick auf Deutschland im Jahr 2030 wirft. Wird Deutschland in zehn Jahren auch weiterhin ein dynamisches und lebensfrohes Land sein? Friedrich Merz fordert einen starken Staat, eine lebendige Demokratie und eine offene Gesellschaft. Auch die Chancengerechtigkeit und ein leistungsfähiger Sozialstaat finden in dem Buch des Kandidaten um den CDU-Vorsitz einen breiten Platz. Auf die Familie als Fundament unserer Gesellschaft weißt Friedrich Merz ausdrücklich hin und gibt einen Ausblick auf die Arbeitswelt von morgen. Dabei sieht Friedrich Merz besonders für den ländlichen Raum und die kleinen Städte hervorragende Chancen.

Quelle: ECON-Verlag Vorstellung des neuen Buches in einer Online-Pressekonferenz

Kleine Städte und ländliche Räume

Ein starkes Bekenntnis zum ländlichen Raum sowie zum Sauerland und den positiven Entwicklungsmöglichkeiten gibt Friedrich Merz auf Seite 121 in seinem Buch. „Aber das Leben und Arbeiten in einer kleineren Stadt empfinde ich als sehr viel ruhiger und konzentrierter, wir sind der Natur und der Erholung nahe, unsere ‚Life-Balacne‘ ist einfach gut. Diese Werbung für die kleinen Städte und den ländlichen Raum sei mir gestattet, denn ich bin davon überzeugt, dass allein die modernen Kommunikationsmöglichkeiten das Leben vor allem das Arbeiten in kleineren Städten, ja selbst in kleinen Dörfern sehr viel einfacher macht als in der Vergangenheit. Wenn es gute Datennetze gibt, dann fehlt dort im Grunde nichts, was man zum Arbeiten wirklich braucht.“ Mit der optimistischen Bewertung der ländlichen Regionen stellt Friedrich Merz auch gleich einige Forderungen auf, damit die Unternehmen in ländlichen Regionen ihre Stellung als „Hidden Champions“ auch in Zukunft halten können. „Gerade junge Familien richten sich nach den weichen Faktoren, nach guten Schulen, nach attraktiven kulturellen Angeboten, nach guten Sportmöglichkeiten, nach guten Verkehrsverbindungen. Viele Unternehmen beteiligen sich an einer solchen Stadtentwicklung, weil sie wissen, dass sie damit auch etwas für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für ihre Attraktivität als Arbeitgeber tun. Die Digitalisierung kann geradezu einen Entwicklungsschub für das Umland größerer Städte und die ländlichen Räume auslösen.“

Leitfaden für den politischen Kurs

Selbstverständlich geht der Politiker Friedrich Merz, „durchaus staatsmännisch“, wie Christian Lindner es bei der Vorstellung des Buches bemerkte, auf alle wesentlichen Politikfelder und Themen unserer Zeit ein. Das Buch ist gewiss als Leitfaden für die politischen Gedanken und Ziele des Kandidaten für den Vorsitz der größten Volkspartei in Deutschland zu sehen. Gewürzt mit einer Prise Sauerländer Lebensart wird das Buch „Neue Zeit – Neue Verantwortung“ den Wahlkampf von Friedrich Merz um den Parteivorsitz begleiten. Im politischen Raum werden in den kommenden Wochen und Monaten die Analysen und Schlußfolgerungen des Autors wohl ebenfalls für reichlich Diskussionen sorgen.

Neue Zeit – Neue Verantwortung – Demokratie und Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert – Erschienen im ECO-Verlag – ISBN 978-3-430-21044-7 – LVP: 22,00 Euro