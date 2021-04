Friedrich Merz: „Rechtswidrige Öffnung“

In einer Pressemitteilung an die Medien im Hochsauerlandkreis nimmt Friedrich Merz, einer der Bewerber um das Kreistagsmandat der CDU im Hochsauerlandkreis (Wahl am Samstag in Arnsberg-Neheim) Stellung zu der geplanten Öffnung des Familotels Ebbinghof in Schmallenberg am heutigen Nachmittag.

Friedrich Merz: „Daniela Tigges hat mit dem Familotel in Schmallenberg-Ebbinghof ein wunderschönes Familienhotel geschaffen. Ich habe sie vor gut zwei Wochen besucht und eine engagierte und mutige Unternehmerin kennengelernt, die wie viele andere Familienbetriebe im Hotel- und Gaststättengewerbe unter den seit Monaten anhaltenden Lockdowns sehr zu leiden hat. Und deshalb habe ich für die Kritik aus den Fremdenverkehrsbetrieben im Sauerland viel Verständnis. Aber die von Frau Tigges geplante Öffnung des Hotels heute Nachmittag ist rechtswidrig und ein Akt von Selbstjustiz, den wir in unserem Rechtsstaat unter keinen Umständen dulden können. Ich bedaure sehr, dass sie meinen Namen für diese Aktion missbraucht. Sie ist leider auch nach zwei Telefonaten, die ich gestern Abend und heute Morgen mit ihr geführt habe, nicht von ihrer Vorgehensweise abzubringen. Der Hochsauerlandkreis und die Ordnungsbehörden haben daher meine volle Unterstützung, diese Aktion heute Nachmittag zu stoppen.“

Unternehmerin Daniela Tigges erklärte auf Anfrage des WOLL-Magazins, dass Sie bisher sehr viel Zuspruch, Verständnis und Ermutigung für die Öffnung des Hotels erhalten habe. Mehrere Medien aus ganz Deutschland hätten sich für heute Nachmittag angemeldet. Das WOLL-Magazin wird berichten.