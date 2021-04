Friedrich Merz besucht Röhrschule in Hüsten

Der Bewerber für das Bundestagsdirektmandat im Hochsauerlandkreis, Friedrich Merz (CDU), hat am Mittwoch, den 7. April die Röhrschule in Hüsten besucht. Schulleiterin EvaMaria Tanklage berichtete aus dem Schulalltag, der seit Monaten geprägt ist von Distanzund Wechselunterricht. Eine ganz besondere Herausforderung vor allem für Lernanfänger.



Und auch die damit einhergehende Digitalisierung des gesamten Schulsystems läuft noch nicht immer ganz rund, wie in dem Gespräch deutlich wurde. Friedrich Merz konnte anschließend mit CDU-Ratsmitglied Michael Peters auch das Schulgebäude besichtigen, das derzeit mit WLAN-Accesspoints ausgerüstet wird.



„Zwar stehen Schulen derzeit insbesondere für die Digitalisierung umfangreiche finanzielle Mittel von Bund und Land zur Verfügung“, sagte Friedrich Merz. „Aber in der Umsetzung werden sie weitestgehend allein gelassen. Egal ob Planung oder die anschließende technische Betreuung: Wir brauchen vor allem funktionierende Systeme und Standards und

wir dürfen Schulträger und Schulen nicht überfordern. Schüler, Lehrer und Eltern sind keine IT-Fachkräfte. Sie müssen deshalb eine solide und leicht bedienbare Infrastruktur vorfinden, damit in der Schule und im Homelearning stets das Wichtigste im Mittelpunkt steht: das Lernen und die Bildung unserer Kinder“, so Merz weiter.