– ein besonderes Konzert zum Gedenken an das Ende des 2. Weltkriegs vor 80 Jahren

Vor 80 Jahren lag die Stadt Meschede, heute Kreisstadt des Hochsauerlandkreises, in Trümmern. Dort zerstörten Fliegerbomben die Stadt weitestgehend und markierten somit das Ende einer Schreckensherrschaft, die bereit war, das Undenkbarste zu tun: Den Klang von Kirchenglocken in das Getöse von Fliegerbomben zu verwandeln.

Auf Initiative der Bürgerstiftung und der Musikschule Hochsauerlandkreis sind aus diesen Bomben, die vor 80 Jahren in Meschede gefallen sind, „Friedensglocken“ entstanden. Sie sollen nun mit ihrem Klang Kinder und Erwachsenen zugleich am Ufer des Hennesees an den Wert des Friedens erinnern.

Mit dem Projekt „Friedensklänge“ möchte die Musikschule neue Freundschaften in Eu-ropa etablieren und sich gemeinsam über dieses teure Gut, welches uns Menschen anver-traut wurde, freuen: den Frieden. Am Allerseelentag, den 2. November 2025, findet um 17.00 Uhr in der Friedenskirche der Abtei Königsmünster ein besonderes Konzert statt, bei dem Chor und Orchester der Musikschule des Hochsauerlandkreises unter der Lei-tung von Marcos Kopf und Solisten des „Conservatorio Superior de Murcia“ aus Spanien Werke von Julián Santos Carrión, Ludwig van Beethoven u.a. aufführen. Eine eigens für dieses Projekt geschriebene „Friedensglockenhymne“ von Andres Reukauf wird ebenso zu hören sein, die die Botschaft der Friedensglocken musikalisch aufgreift und umsetzt.

Karten zum Preis von € 25,- sind im Vorverkauf in den beiden Abteiläden Meschede und Olsberg erhältlich.