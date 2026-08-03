Freundschaften knüpfen und Kultur kennenlernen: Buntes Programm für Gäste aus Partnerstadt Fruges

Der Austausch fördert seit Jahrzehnten die Freundschaft zwischen den beiden Städten und bietet jungen Menschen die Möglichkeit, andere Kulturen kennenzulernen und internationale Kontakte zu knüpfen.

Untergebracht waren die Französinnen und Franzosen in Gastfamilien. Organisiert haben hauptsächlich Sarah Wulfert (Stadt Olsberg) und Sonja Funke, die ehrenamtlich aktiv war, das Programm, begleitet von sehr engagierten Eltern. Ein umfangreiches Programm wurde für den Austausch auf die Beine gestellt. Olsbergs Bürgermeister Patrick Potthoff begrüßte die Gruppe im Ratssaal: „Es ist großartig, dass der Austausch auch nach 50 Jahren noch weiter dafür sorgt, dass junge Menschen verschiedener Kulturen einander begegnen und kennenlernen.“

Ein gemeinsamer Rundgang durch Olsberg mit Ehrenbürgermeister Elmar Reuter stand ebenso auf dem Programm wie ein Besuch im AquaOlsberg, eine Führung im Philippstollen mit dem Stadtheimatbund Olsberg, ein Tagesausflug nach Fort Fun. In Willingen wurden Mountainkart, Sommerrodelbahn und Skywalk besucht. Anschließend ging es zum Drechselmuseum Düdinghausen mit Waffelessen und Führung zu einem Steinbruch. Ein weiteres Ziel war das Sauerlandmuseum in Arnsberg mit anschließender Diskussion zu den Weltkriegen und Europa.

Geselligkeit kam ebenfalls nicht zu kurz: Beim Grillabend im Leo/Wenkshof in Meschede-Wallen waren alle Jugendlichen und Eltern willkommen. Auch ein Familientag sorgte für näheres Kennenlernen. Nur für die Französinnen und Franzosen sowie ihre gleichaltrigen Gastgeber wurde eine Disco im Hubertushaus Helmeringhausen veranstaltet. Mit den Herzen voller Erinnerungen ging es für die französischen Gäste nach sieben erlebnisreichen Tagen wieder zurück nach Fruges.