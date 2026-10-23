„Freundeskreis 3. November“ belegt 1. Platz beim LokalStars-Award – Stadt und Westenergie zeichnen Engagement aus

Der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner und Johannes Kobeloer als Vertreter des Unternehmens Westenergie AG haben heute, Donnerstag, 22. Oktober, den Preisträger des „LokalStars-Award“ der Stadt Arnsberg ausgezeichnet.

Vistionen in Taten umgesetzt

„Der LokalStars-Award bietet den Bürgerinnen und Bürgern eine Bühne, die ihre Visionen in die Tat umgesetzt haben. Menschen, die sich in unseren Kommunen für die Gemeinschaft engagieren und sich für bewussten Konsum, eine gesunde Natur oder eine starke Gemeinschaft einsetzen, sollen hier ausgezeichnet werden“, erklärte Johannes Kobeloer, Kommunalmanager bei Westenergie.

„Freundeskreis 3. November“

Ausgezeichnet wurde der „Freundeskreis 3. November“. Der Freundeskreis hat bereits während der Corona-Pandemie angefangen Weihnachtsplätzchen zu packen und vielfältig zu verteilen, als kleinen Ausgleich für die abgesagten Weihnachtsfeiern. Anschließend begann der Freundeskreis mit Backen von Waffeln. Bis heute sind dadurch über 25.000 Euro zusammengetragen und an soziale Zwecke sowie bedürftige Menschen weitergegeben worden. Der Freundeskreis ist eine kleine aber „starke Gemeinschaft“, die sich auch an anderen Stellen vielfältig engagiert – auch ohne das eine große Organisation dahintersteht.

Vielfältig engagiert

„Was der Freundeskreis 3. November hier auf die Beine gestellt hat, beeindruckt mich wirklich. Aus einer kleinen Idee in einer schwierigen Zeit ist ein dauerhaftes Engagement für andere entstanden – unkompliziert, bodenständig und ohne große Organisation im Hintergrund. Mehr als 25.000 Euro für soziale Zwecke und für Menschen, die Unterstützung brauchen, sprechen für sich. Genau dieses Anpacken und Füreinander-da-sein macht unsere Stadtgesellschaft stark. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagte Bürgermeister Ralf Paul Bittner bei der Preisverleihung.

Nachfolger Umwelt- und Klimaschutzpreis

Der Wettbewerb „LocalStars“ ist Nachfolger des bisherigen „Umwelt- und Klimaschutzpreises“ und wurde Ende Mai erstmals ausgelobt. Das Gewinnerprojekt erhält 500 Euro im Rahmen der kommunalen Ehrung. Alle kommunalen Gewinner können sich zudem für den Regionalentscheid der Westenergie qualifizieren – dort warten zusätzlich bis zu 5.000 Euro Preisgeld.

Weitere Qualifizierung möglich

Die Westenergie engagiert sich gemeinsam mit ihren Partnerkommunen für nachhaltige Projekte in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Umwelt. Mit Initiativen wie den Westenergie LokalStars setzt sich das Unternehmen für die Menschen vor Ort ein, unterstützt lokale Projekte von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Institutionen und Firmen zum Nutzen der Öffentlichkeit. Das Ziel: Gemeinsam die Zukunft gestalten – von Osnabrück bis Trier, von Wesel bis Arnsberg. Mit Zuversicht und Entschlossenheit. Eindrücke finden sich auch auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Weitere Informationen: www.lokalstars.westenergie.de