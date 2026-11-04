Freude unterm Weihnachtsbaum: Meschederinnen und Mescheder erfüllen Kinderwünsche

Ein Wunschzettel, ein Geschenk und ganz viel Weihnachtsfreude: Auch in diesem Jahr können die Meschederinnen und Mescheder wieder dazu beitragen, Kinderaugen zum Fest zum Leuchten zu bringen. Die Aktion „Freude unterm Weihnachtsbaum“ startet am 13. November und erfüllt Weihnachtswünsche von Kindern aus Familien mit knappem Budget.

Seit 14 Jahren gehört die Aktion zur Vorweihnachtszeit in Meschede. Entstanden ist sie aus den Mescheder Stadtgesprächen und wird bis heute ehrenamtlich organisiert. Wie groß die Hilfsbereitschaft in Meschede ist, zeigte sich auch im vergangenen Jahr: 380 Geschenke konnten dank zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer an Kinder überreicht werden.

Wunschzettel auf dem Wochenmarkt und in der Stadtbücherei

Das Mitmachen ist ganz einfach: An drei Freitagen – am 13., 20. und 27. November – können Interessierte jeweils von 8 bis 12 Uhr auf dem Mescheder Wochenmarkt einen nummerierten Weihnachtswunsch vom Weihnachtsbaum pflücken. Auch in der Stadtbücherei Meschede hängen die Wunschzettel vom 13. bis 27. November während der üblichen Öffnungszeiten bereit.

Die Wünsche haben einen Wert von maximal 25 Euro. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, besorgt das passende Geschenk und gibt es unverpackt und mit der entsprechenden Nummer bis Freitag, 4. Dezember, um 12 Uhr im Bürgerbüro des Mescheder Rathauses ab.

Danach übernimmt das ehrenamtliche Team: Die Geschenke werden für die Kinder vorbereitet und schließlich von einem Weihnachtsboten überreicht.

Ob allein, gemeinsam mit der Familie, mit Freunden oder als Team im Kollegenkreis – jeder erfüllte Wunsch macht den Unterschied. Die Aktion zeigt seit vielen Jahren, wie mit einer kleinen Geste große Freude entstehen kann.

Weitere Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten

Weitere Informationen zu der Aktion „Freude unterm Weihnachtsbaum“ gibt es auch unter www.meschede.de/freude-unterm-weihnachtsbaum auf der Homepage der Stadt Meschede sowie bei Monika Dolle (Tel. 0151 / 40 80 44 29). Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann Spenden unter dem Stichwort „Freude unterm Weihnachtsbaum“ an den Förderverein Innenstadt Meschede (IBAN DE25 4645 1012 0000 0563 41, Sparkasse Mitten im Sauerland) einzahlen.