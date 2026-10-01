Fresekenmarkt feiert 47. Auflage

Drei Tage Stadtfest in der Neheimer Innenstadt

Vom 9. bis 11. Oktober 2026 verwandelt sich die Neheimer Innenstadt erneut in eine große Erlebnismeile für die ganze Familie. Mit dem Fresekenmarkt feiert das älteste Stadtfest Neheims bereits seine 47. Auflage und lädt an drei Tagen zu Unterhaltung, Begegnung, Einkaufserlebnis und zahlreichen Attraktionen ein.

Los geht es am Freitag, 9. Oktober, ab 13 Uhr mit einem bunten Programm in der Innenstadt. Am Samstag, 10. Oktober, können Besucherinnen und Besucher von 10 bis 18 Uhr durch die Innenstadt bummeln, der Wochenmarkt findet zur gewohnten Zeit auf dem Neheimer Markt statt. Seinen Abschluss findet der Fresekenmarkt am verkaufsoffenen Sonntag, 11. Oktober, von 13 bis 18 Uhr.

Die Neheimer Einkaufsstadt präsentiert sich dabei in ihrer ganzen vielfältigen Lebendigkeit. Händler, Gastronomen, Vereine und zahlreiche engagierte Akteure sorgen gemeinsam für ein abwechslungsreiches Programm, das Besucherinnen und Besucher jeden Alters in die Innenstadt lockt und wir den Herbst einläuten.

Bereits am Freitag eröffnet die beliebte „Bunte Meile“ das Stadtfestwochenende. Zahlreiche Stände, Walking-Acts und Fahrgeschäfte für Kinder schaffen von Beginn an eine besondere Atmosphäre in der Innenstadt. Mit dabei sind die beliebten Pompitz-Walkacts mit ihrem „Ballontier-Zoo“. Hier können sich kleine und große Gäste ihr persönliches Lieblingstier wünschen, das direkt vor Ort mit viel Liebe modelliert und anschließend verschenkt wird.

Ein besonderer Blickfang wird in diesem Jahr das große Riesenrad auf dem Marktplatz sein. Drei Tage lang haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, Neheim aus einer neuen Perspektive zu erleben und den Blick weit über die Dächer der Stadt schweifen zu lassen.

Am Samstag bildet der traditionelle Wochenmarkt auf dem Marktplatz einen besonderen Höhepunkt. Während unter ihnen das geschäftige Markttreiben stattfindet, können Fahrgäste des Riesenrades das bunte Geschehen aus luftiger Höhe beobachten. Ergänzt wird das Programm durch Walking-Acts, Musik und Kinderunterhaltung. Ab 14 Uhr sorgt beispielsweise die „selbstbewusste Laubfrosch-Dame“ für staunende Gesichter, wenn sie überraschend und zur Freude aller riesige Seifenblasen durch die Innenstadt schweben lässt.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen von Familien und Kindern. Auf dem Marktplatz warten das Riesenrad, der traditionelle Kindertrödelmarkt (Start bereits ab 11.00 Uhr) unter den Arkaden sowie die bunte Pompitz-Zirkuswelt auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Das rot-gelbe Zirkuszelt lädt kleine und große Gäste zum Entdecken und Mitmachen ein. An vier verschiedenen Zirkusstationen können Zirkuskünste ausprobiert werden. Hier wird jongliert, balanciert und gespielt. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Attraktionen wie Trampoline und Rutschen.

Unter den Arkaden lädt die Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Neheim außerdem zu ihrer traditionellen Kaffeetafel ein und schafft einen gemütlichen Treffpunkt mitten im Festgeschehen.

Für die passende musikalische Begleitung sorgt das Fanfaren-Korps Neheim. Wenige Wochen vor seinem 70-jährigen Jubiläum am 7. November präsentiert sich das traditionsreiche Korps noch einmal in der Neheimer Innenstadt und sorgt mit seinen Auftritten für festliche Stimmung.

Parallel zum Stadtfest öffnen die Geschäfte der Neheimer Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Besucherinnen und Besucher können den Fresekenmarkt so mit einem entspannten herbstlichen Einkaufsbummel verbinden.

Fresekenmarkt und Aktives Neheim auch auf Instagram erleben

Wer keine Neuigkeiten rund um den Fresekenmarkt und Aktives Neheim verpassen möchte, sollte schon jetzt unserem Instagram-Kanal folgen. Dort informiert wir in den kommenden Tagen über Programmhöhepunkte, Aktionen und besondere Einblicke rund um das Stadtfest und auch sonst erfahrt ihr hier, was in Neheim so los ist.

Außerdem wird es während des Fresekenmarktes ein Instagram-Gewinnspiel geben, bei dem ihr Freikarten für die Eisbahn oder das Eisstockschießen gewinnen könnt. Die Teilnahmebedingungen, Preise und alle weiteren Informationen werden rechtzeitig über den Instagram Kanal des Aktiven Neheim veröffentlicht.

Jetzt schon auf Instagram folgen, Infos abholen und unser Gewinnspiel nicht verpassen: @arnsberg_neheim