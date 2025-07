Freizeitparadies zu jeder Jahreszeit – die Heimat wiederentdecken

Das Sauerland ist eine der beliebtesten Ferienregionen. Zahlreiche Orte inmitten einer wundervollen Natur ziehen auch die Einheimischen an, die in der abwechslungsreichen Kulturregion viel entdecken können.

Herrliche Seen zum Ausruhen oder Wassersport

Fünf große Seen bieten besonders im Sommer grenzenlosen Freizeitspaß. Bei allen Gewässern handelt es sich um Talsperren, die neben den wirtschaftlichen Aspekten für zahlreiche Aktivitäten genutzt werden können. Neben einem Bad im kühlen Nass laden die Seen zum Surfen, Tauchen, Kanu- oder Tretbootfahren sowie zum Angeln ein. An den Ufern können die Besucher in der Sonne faulenzen oder eine Radtour durch die nahen Wälder unternehmen.



Südlich von Meschede befindet sich der Hennesee, der mit drei Strandbädern zu einer sommerlichen Abkühlung einlädt. Der Blick auf die wunderbare Natur am Ufer des Sees lässt sich am besten beim Paddeln genießen. Im Herbst lockt die 40 Kilometer lange HenneseeSchleife zu einer abwechslungsreichen Radtour. Wer möchte, kann auch längere Strecken fahren, denn die HenneseeSchleife verbindet den RuhrtalRadring mit dem SauerlandRadring.

Erlebnisregion für jede Jahreszeit

Das Sauerland ermöglicht über das gesamte Jahr Erlebnisse in der Natur. Wenn die Schatten länger werden, wird es auf den Bergen und in den Tälern schnell kühler.



Auch im Sommer können sie von Vorteil sein, denn die Familie eine Bootspartie auf einem der Seen unternimmt. Die Schiffe sind auf dem Bigge-, dem Möhne- und dem Sorpesee unterwegs. Auf dem Salonschiff EMS „Sorpesee“ können sogar Trauungen auf dem Wasser durchgeführt werden. Übrigens: Seit 2024 fahren alle Schiffe auf den Sauerländer Seen elektrisch.

Spannende Entdeckungen unter der Erde

Wer sich auf Schatzsuche begeben möchte, ist in einer der Sauerländer Höhlen bestimmt richtig.



Die Heinrichshöhle bei Hemer bietet einen spannenden Einblick in das frühzeitliche Leben im Sauerland. Zahlreiche Knochenfunde erzählen von den ehemaligen Bewohnern der Tropfsteinhöhle. Ein Anziehungspunkt für Klein und Groß ist das Skelett des Höhlenbärs „Heinrich“. Das 2,35 Meter lange, vollständig erhaltene Knochengerüst ist die größte Attraktion der Grotte.

Blick in die Geschichte

Auch die menschliche Zivilisation hat im Sauerland viele Zeugnisse hinterlassen. Die bekannteste Burg ist wohl jene über dem beschaulichen Altena. Die Festung entstand im 12. Jahrhundert und zeichnet sich durch eine romantische Lage oberhalb des reizvollen Tals der Lenne aus. Sie zählt zu den schönsten Höhenburgen Deutschlands. Ein Museum führt die Besucher durch 900 Jahre Geschichte im Sauerland. Für einen barrierefreien Zugang sorgt der Erlebnisaufzug. An sieben Stationen werden den Gästen Sagen und Geschichten aus der Region nähergebracht.



Die meisten Burgen und Schlösser befinden sich in privater Hand und können nicht besichtigt werden. In der Burg Schnellenberg ist ein Hotel untergebracht, während andere Anwesen immer noch als Gut bewirtschaftet werden. Eine Wanderung durch die schöne Umgebung und ein Blick auf die beeindruckenden Gebäude sind jedoch immer möglich.



Es lohnt sich, im Sauerland auf Entdeckungstour zu gehen.