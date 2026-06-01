FreiZeitFrauen veranstalten „Sonne, Snacks & Second Hand“

Kleidertauschbörsen liegen aktuell im Trend. Um die Sommermonate voll auszunutzen, veranstalten die FreiZeitFrauen am 15. Juni, ab 19 Uhr eine Open Air-Kleidertauschbörse unter dem Motto „Sonne, Snacks & Second Hand“ auf dem Dr. Segin-Platz in Warstein. „Auch Frauen, die keine Kleider tauschen möchten, können gerne vorbeikommen. Es geht vor allem um den entspannten und fröhlichen Austausch“, betont Susanne Wulf, Mitglied der Orga-Gruppe.

Der Dr. Segin-Platz (ein Nebenplatz des Marktplatzes) in Warstein, mit seinen Bänken, Pflanzkübeln, dem Sandkasten und den Holzstufen, ist geradezu prädestiniert als Treffpunkt und Veranstaltungsort. Deshalb soll die nächste Aktion der FreiZeitFrauen genau hier stattfinden. Geplant sind ein Picknick, zu dem alle teilnehmenden Frauen Fingerfood und Getränke zum gemeinschaftlichen Genuss mitbringen. Für eine schöne Präsentation der Speisen stellt der Stadtmarketing Warstein e.V. seine Marktstände sowie Stehtische zur Verfügung. Für Gesprächsstoff und Kennenlern-Situationen sorgt die Kleidertauschbörse: Jede Frau kann drei bis maximal fünf gut erhaltene Kleidungsstücke mitbringen, die zum Tausch oder zum Abgeben gedacht sind. Nicht abgegebene Kleidungsstücke müssen selbst wieder mitgenommen werden. Die Anprobe kann im „Kulturwohnzimmer“ des Stadtmarketingvereins stattfinden.

„Da wir Tische, Marktstände und Kleiderstangen etc. transportieren müssen, benötigen wir helfenden Hände zum Auf- und Abbau. Deshalb freuen wir uns, wenn einige Frauen bereits um 18 Uhr zum Aufbau vorbeikommen oder anschließend beim Abbau mit anpacken. Das bietet sich vor allem auch für Frauen an, die keine Kleider oder kein Fingerfood beisteuern können oder wollen“, appelliert die Gleichstellungsbeauftragte Sylvia Lettmann und ergänzt: „Grundsätzlich sind alle Frauen herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen!“ Aus organisatorischen Gründen bitten die Veranstalterinnen um Anmeldung unter https://beteiligung.nrw.de/k/1026817, Kurzentschlossene können auch spontan teilnehmen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Bürgersaal des Rathauses statt.

Über die FreiZeitFrauen:

Die Arbeitsgruppe „Starke Frauen“ des Stadtmarketing Warstein e.V. führt an jedem 15ten eines Monats die Aktion „FreiZeitFrauen“ durch. Eingeladen sind Frauen, die gerne Kontakte knüpfen, sich austauschen oder einfach nur einen schönen Abend in netter Gesellschaft verbringen möchten. Alle können jederzeit neu hinzukommen oder wegbleiben, ganz wie es in die persönliche Lebensplanung passt. Die FreiZeitFrauen stehen allen Frauen offen – egal, wie alt sie sind oder welchen Hintergrund sie haben.