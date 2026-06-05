FreiZeitFrauen-Stammtisch bei WarsteinLive

AG Starke Frauen bietet Treff bei beliebter Veranstaltungsreihe an

In der Stadt gibt es Rock- und Pop-Open-Air-Konzerte – aber irgendwie findet sich keine Begleitung? Das ist für Frauen in der Stadt Warstein kein Problem: Sie können sich zur Veranstaltungsreihe WarsteinLive sowie beim OnTrack-Konzert zum 750-jährigen Stadtjubiläum am Stammtisch der FreiZeitFrauen treffen.

„Die bisherigen Veranstaltungen der FreiZeitFrauen waren von einer positiven Stimmung und guten Gesprächen geprägt. Mit dem FreiZeitFrauen-Stammtisch bieten wir eine Anlaufstelle für alle Frauen, die bei WarsteinLive einen schönen Abend in netter Gesellschaft verbringen möchten, egal ob sie allein oder mit mehreren Frauen unterwegs sind“, so Sarah Tepas, Mitglied im FreiZeitFrauen-Orga-Team.

Für einen passenden Rahmen hat der Stadtmarketing Warstein e.V. einen kommunikativen Stehtisch angeschafft, der zudem mit einem Stammtisch-Schild gekennzeichnet wird. „Die Arbeit der Arbeitsgruppe Starke Frauen mit ihren FreiZeitFrauen-Aktionen nimmt richtig Fahrt auf, es sind tolle Aktionen geplant. Das unterstützt der Stadtmarketingverein gerne“, erklärt Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketing Warstein e.V.

Der FreiZeitFrauen-Stammtisch steht an allen vier Donnerstagen im Juni ab jeweils 19 Uhr zu den WarsteinLive-Konzerten zur Verfügung. Außerdem wird er am Samstag, 13. Juni, ab 19 Uhr zum Konzert der Rock-Band OnTrack besetzt sein.

Über die FreiZeitFrauen:

Die Arbeitsgruppe „Starke Frauen“ des Stadtmarketing Warstein e.V. führt an jedem 15ten eines Monats die Aktion „FreiZeitFrauen“ durch. Eingeladen sind Frauen, die gerne Kontakte knüpfen, sich austauschen oder einfach nur einen schönen Abend in netter Gesellschaft verbringen möchten. Darüber hinaus bieten die FreiZeitFrauen Themengruppen (wie z.B. eine Spielegruppe) oder Treffen bei Veranstaltungen an.