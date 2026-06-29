FreiZeitFrauen laden zu „Naturerlebnis Wald“ ein

Auszeit, Entspannung und Kreativität im Bilsteintal

Sie findet statt um 19 Uhr im vielleicht schönsten Fleckchen der Stadt Warstein, im Bilsteintal an (bzw. bei unpassendem Wetter in) der Waldwirtschaft. „Jeder Mensch trägt die Fähigkeit zur Entspannung bereits in sich – manchmal braucht es nur den richtigen Raum, um sie wiederzuentdecken. Der Wald im Bilsteintal ist der perfekte Ort, um sich selbst inmitten der Natur zu finden“, erläutert Orga-Team-Mitglied Irene Stang, die den gemeinsamen Abend mit einer Geh-Meditation und einigen Qigong-Übungen einleitet. Im Anschluss daran sammeln die Teilnehmerinnen im Wald, was sie später in einer Kreativzeit verarbeiten möchten. In der Waldwirtschaft – bei angenehmem Wetter auf der Terrasse – klingt der Abend mit guten Gesprächen und kühlen Getränken aus.

Aus organisatorischen Gründen bitten die Veranstalterinnen um Anmeldung unter https://beteiligung.nrw.de/k/1027828, Kurzentschlossene können auch spontan teilnehmen. Da die Parkmöglichkeiten im Bilsteintal gerade bei gutem Wetter begrenzt sind, können Fahrgemeinschaften gebildet werden mit dem kostenlosen Pendler-Portal des Kreises Soest unter https://kreis-soest.pendlerportal.de/, hier sind auch Einzelfahrten möglich.

Über die FreiZeitFrauen:

Die Arbeitsgruppe „Starke Frauen“ des Stadtmarketing Warstein e.V. führt an jedem 15ten eines Monats die Aktion „FreiZeitFrauen“ durch. Eingeladen sind Frauen, die gerne Kontakte knüpfen, sich austauschen oder einfach nur einen schönen Abend in netter Gesellschaft verbringen möchten. Alle können jederzeit neu hinzukommen oder wegbleiben, ganz wie es in die persönliche Lebensplanung passt. Die FreiZeitFrauen stehen allen Frauen offen – egal, wie alt sie sind oder welchen Hintergrund sie haben.