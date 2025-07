Freiwilliges soziales Jahr in der Schule an der Ruhraue

Zertifikat bestätigt Erfüllung hoher Qualitätsstandards

Wer ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) absolvieren möchte, kann das in der Schule an der Ruhraue in Bigge tun. Die Einrichtung hat von In Via, einer Einrichtung des Erzbistums Paderborn, die Jugendliche und Erwachsene auf dem Weg in eine berufliche Perspektive begleitet, nach Überprüfungen vor Ort mit einem Zertifikat bestätigt bekommen, dass sie die Qualitätsstandards für Einsatzstellen erfüllt.

Wert gelegt wurde unter anderem auf die kontinuierliche Förderung der Entwicklung der Freiwilligen, ihr soziales, persönlichkeitsbildendes und fachliches Lernen sowie die ihnen entgegengebrachte Wertschätzung und Anerkennung. All das sei in der Schule an der Ruhraue gegeben.

„Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Qualität unseres FSJ“, heißt es in dem Schreiben dazu. Man sei überzeugt, dass ein qualitativ gut begleitetes FSJ auch für die Gewinnung zukünftiger Fachkräfte wertvoll sei. Das Zertifikat sei als Anerkennung und Dank für das Engagement der Schule und die gute Zusammenarbeit gedacht.

Schulleiter Benedikt Abel freut sich über die Bestätigung: „Wir sind dankbar für die Mitarbeiter der FSJler – und wir können ihnen offenbar auch etwas zurückgeben. Das freut uns sehr.“ Auch für 2025 sind noch freie FSJ-Plätze im Angebot. Interessierte sind willkommen.