Freilichtbühne Herdringen spielt wieder

Karten sind buchbar ab Montag, 14. Juni 2021

Die Corona Pandemie hat der Freilichtbühne Herdringen, genauso heftig zugesetzt wie allen anderen Theatern, Bühnen und Künstlern. Umso mehr freuen sich die Spieler jetzt wieder starten zu dürfen. Es wird, in enger Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Arnsberg, geprobt. Doch auch alle Proben haben mal ein Ende. Am Freitag, 9.Juli um 20:00 Uhr soll die Premiere von dem Schwank „Pension Schöller“ sein.

Wenn man verreist, will man etwas erleben. Am liebsten etwas Außergewöhnliches, um hinterher bei seinen Freunden und Kollegen in der Stammtischrunde angeben zu können. Philipp Klapproth, ein wohlhabender Gutsbesitzer und ewiger Junggeselle, möchte genau dieses tun und hat sich in den Kopf gesetzt, eine Heilanstalt für Geisteskranke zu besuchen. Sein Neffe Alfred Klapproth soll dieses für ihn arrangieren. Im Gegenzug unterstützt ihn sein Onkel finanziell für eine Geschäftsgründung.

Woher aber eine Heilanstalt nehmen, wenn keine in unmittelbarer Nähe ist? Jetzt ist guter Rat teuer!

Alfreds bester Freund Ernst Kissling hat schließlich die Idee, die nahe gelegene „Pension Schöller“ als „Heilanstalt“ zu verkaufen und die Pensionsgäste als „Patienten“ auszugeben. Philipp Klapproth glaubt tatsächlich dem Täuschungsmanöver und wird in die „Pension Schöller“ eingeführt.

Er amüsiert sich prächtig über die sehr exzentrischen Pensionsgäste mit ihren reichlich schrägen Marotten. Zufrieden wieder auf seinem Landgut angekommen und in froher Erwartung der Gesichter seiner Familie, wenn er ihnen sein Erlebnis erzählt, gerät er plötzlich in große Not, als all die vermeintlichen „Patienten“ ihn besuchen und der pure Wahnsinn in seinem Wohnzimmer Einzug hält.

Die Freilichtbühne Herdringen präsentiert diesen Sommer drei Inszenierungen:

im Juli: Pension Schöller

im August: Der schwarze Abt

im September: Die Welle

Alle drei Stücke haben eine kleine Besetzung, so dass auch auf der Bühne Abstände gewährleistet sind. Kartenreservierungen sind ab Montag, 14. Juni 2021 unter www.flbh.de buchbar.

Hier die weiteren Spieltermine:

Sonntag 11. Juli 18:00

Mittwoch 14. Juli 16:00

Freitag 16. Juli 20:00

Samstag 17. Juli 20:00

Sonntag 18. Juli 18:00

Freitag 23. Juli 20:00

Samstag 24. Juli 20:00