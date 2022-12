Freilichtbühne Herdringen spielt 2023 drei Stücke

Im Spielerheim der Freilichtbühne Herdringen wurden am vergangenen Samstag, den 26.11.22 die Rollen für die Stücke „Heidi“, „Kalender Girls“, sowie für das zweite Erwachsenenstück „Camping, Koks und Hollywood“ verteilt.

„Wir möchten unseren Zuschauern mit diesen drei Stücken ein breites Angebot liefern und hoffen, dass jeder etwas findet und sich zu uns auf den Weg macht.“ So der erste Vorsitzende der Freilichtbühne Herdringen Thomas Lepping. „Natürlich sehen wir auch die großen Herausforderungen in den einzelnen Ressourcen, wie z.B. der Bühnenbau. Denn gleich drei Stücke beudeuten eine Menge Arbeit, aber auch eine Menge Spaß.“



Vor der Rollenvergabe gab es in diesem Jahr ein Casting – auch für die alten Hasen. „Die interessierten Schauspielenden konnten sich im Vorfeld für bestimmte Rollen anmelden und vorsprechen. So konnte ich nochmal neue Seiten von mir bekannten Darstellern entdecken.“ erzählt die Regisseurin Bärbel Kandziora. Am Samstag trafen dann alle Mitspielenden Mitglieder*innen der Freilichtbühnen im Spielerheim ein. In der Luft lag ein aufregendes Knistern. Als erstes wurden die Rollen der Komparsen vorgelesen und danach der Reihe nach die Sprechrollen. „Und die Heidi spielt: Neele Hellweg“. So waren alle Rollen des Familientheaters besetzt.

Wer kennt sie nicht, die berührende Geschichte von Heidi? Heidi, das lebensfrohe Naturkind, die als Waise bei ihrem Großvater, dem Alm-Öhi (Christian Kaufhold), in den Schweizer Bergen aufwächst. Glücklich lebet sie dort auf der Alm und hütet mit ihrem besten Freund Peter (Aimo Alonso Martin) lieber Ziegen, als in die Schule zu gehen. Doch plötzlich wird sie aus ihrer heilen Welt herausgerissen und nach Frankfurt zu Familie Sesemann gebracht um dort der gehbehinderten Tochter Klara (Lina Isaak) Gesellschaft zu leisten. Schnell freundet sie sich mit Klara an und, leidet aber unter der strengen Gouvernante Fräulein Rottenmeier (Sandra Blumenthal) und bekommt großes Heimweh. Zum Glück gibt es den lustigen Straßenjungen Gustav (Mika Strotmeyer) und den liebevollen Diener Sebastian (Detlev Brandt), die Heidi beistehen.

Quelle: Freilichtbühne Herdringen

Rund 70 Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Senioren stehen nächstes Jahr bei „Heidi“ auf der Bühne. Um diese ganze Spielschar unter einen Hut zu bekommen, muss man schon ein echtes Organisationstalent wie Spielleiter des Familientheaters Detlev Brandt sein. „Wir heißen nicht nur „Familientheater“ sondern leben dies auch. Wir haben hier bis zu vier Generationen auf der Bühne stehen und somit ganze Familien. Dass hier jeder auf jeden aufpasst und ein Auge auf den anderen hat, ist für alle eine Selbstverständlichkeit.“ so Detlev Brandt.

Rollen des Erwachsenenstückes „Kalender Girls“, nach der britisch-US-amerikanischen Filmkomödie

Anni (Vera Guntermann) und Chris (Denise Hoffmann), zwei Frauen in den besten Jahren, pflegen im örtlichen Frauenclub ihre Freundschaften, organisieren Basare und basteln für gute Zwecke. Als Annies geliebter Mann an Leukämie stirbt, will sie ihm auf ihre bescheidene Art ein Denkmal setzen: Statt den alljährlichen Benefiz-Kalender mit Tier- und Landschaftsfotos zu bestücken, schlägt sie ihren Freundinnen vor, selbst vor der Kamera zu treten, und zwar – wie die Girls es nennen: Akt. Der gewagte Vorschlag wird nach einigem Zögern angenommen und der Kalender wird ein Riesenerfolg. Die „Girls“ werden für kurze Zeit zu Stars doch der Erfolg droht die Freundschaft von Annie und Chris zu vernichten. Eine erfrischende Komödie über Frauen im besten Alter, die die Tristesse und Monotonie des Alltags noch nicht hinnehmen wollen.

In diesem Jahr startet ein besonderes Projekt an der Freilichtbühne in Herdringen. Das zweite Erwachsenenstück „Camping, Koks und Hollywood“ wird komplett in die Hände und Verantwortung der Jugendgruppe gelegt.

„Wir sind froh ein Team zu sein und keine Entscheidungen allein treffen zu müssen“ so Svenja Beleke, Jugendleiterin der Freilichtbühne Herdringen und Teil des fünfköpfigen Organisationsteams. „Wir freuen uns sehr darüber, dass uns so viel zugetraut wird, und freuen uns jetzt sehr auf die gemeinsame Zeit nach Corona ganz unter uns.“

Auch die Stückfindung und die Rollenverteilung lag schon in der Hand der Jugendlichen. „Nach der Rollenverteilung ist die erste Aufregung vorbei und jetzt ist da viel Platz für die Vorfreude. Um die Kostüme werden wir uns größtenteils selbst kümmern und versuchen beim Bühnenbau zu unterstützen.“ so Svenja Beleke.

Quelle: Freilichtbühne Herdringen

Das Stück spielt uf der kleinen Insel Halligström, fernab von Lärm, Hektik und Stress. Hier verbringen die drei Beamten Sebastian (Florian Schulte), Thies (Marcel Winkler) und Evi (Johanna Albrecht) einen beschaulichen Büroalltag. Dieses ändert sich grundlegend, als ein Damm zum Festland gebaut wird und sich plötzlich die kuriosesten Typen auf der Insel einfinden. Die drei Staatsdiener sehen sich mit verrückten Touristen, skurrilen Künstlern, eigenwilligen Existenzgründern, Fernsehteams und selbst einer Hollywood-Diva samt Gefolge konfrontiert. Klar, dass sich für dieses neue, Profit bringende Klientel auf der Insel einiges ändern muss, denn bislang fiel eine Sache garantiert nicht in den Zuständigkeitsbereich der drei Beamten: Arbeit! So verpflichtet die neue, ziemlich neurotische Kurdirektorin (Lia Blumenthal) eine Erfolgversprechende Unternehmensberaterin (Lina Isaak), um die angestaubte Verwaltung in ein zukunftsfähiges Management zu verwandeln. Ob es wohl gelingt Sebastian, Thies und Evi Arbeit und Kundenfreundlichkeit beizubringen? Das Publikum darf gespannt sein und sich auf eine Komödie in drei Akten freuen.

Die Verantwortung in die Hand der Jugendlichen zu legen ist für den Geschäftsführenden Vorstand kein Problem. „Wir geben die Verantwortung der anderen beiden Stücke ja auch an einen professionellen Regisseur ab. Mit dem Organisationsteam von Camping, Koks und Hollywood haben wir Personen, die schon seit klein auf mit auf der Bühne stehen und langjährige Erfahrungen mitbringen. Außerdem ist der Vorstand ja nicht weg. Wir stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung und vertrauen da vollkommen auf unsere Jugend“

Wer sich die Stücke 2023 nicht entgehen lassen möchte, kann sich folgende Termine gerne schonmal vormerken.

Heidi:

27.05.23 15 Uhr (Premiere)

03.06.23 15 Uhr

07.06.23 9:30 Uhr

12.06.23 9:30 Uhr + 15 Uhr

14.06.23 9:30 Uhr

20.06.23 9:30 Uhr + 15 Uhr

28.06.23 15 Uhr

05.07.23 15 Uhr

12.08.23 15 Uhr

18.08.23 20 Uhr

20.08.23 15 Uhr

26.08.23 15 Uhr

27.08.23 15 Uhr (Dernière)

Kalender Girls:

17.06.23 20 Uhr (Premiere)

23.06.23 20 Uhr

24.06.23 20 Uhr

27.06.23 16 Uhr

01.07.23 20 Uhr

11.08.23 20 Uhr

13.08.23 18 Uhr

19.08.23 20 Uhr

25.08.23 20 Uhr

31.08.23 16 Uhr

01.09.23 20 Uhr

03.09.23 18 Uhr

08.09.23 20 Uhr

09.09.23 20 Uhr (Dernière)

Camping, Koks und Hollywood

07.07.23 20 Uhr (Premiere)

08.07.23 20 Uhr

09.07.23 20 Uhr

14.07.23 18 Uhr

15.07.23 20Uhr (Dernière)

Karten unter www.flbh.de oder telefonisch unter 02932 39140

März – April 2023: Mo + Do 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr

Ab Mai 2023: Mo + Mi + Fr 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr

Sommerpause: Do 9:00 – 12:00 Uhr