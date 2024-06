Freilichtbühne Freudenberg – Theater für Erwachsene

Freitagmorgen im Ministerium. Regierungsrat Dittchen, sonst immer der erste an seinem Platz, kommt zu spät ins Büro. Dass er mal wieder nicht befördert wurde, weil er zu wenig Initiative zeigt, hat er reichlich begossen – mit ungeahnten Folgen.



Die Kollegen rüsten sich schon fürs Wochenende am See. Die Abgeordnete Haubenschild hat gerade einen umfangreichen Bericht über die empörende Sittenlosigkeit im dortigen Hotel „Zum Paradies“ abgeliefert. Ein Hotelnachbar namens Badrian beschwert sich über den Lärm und ebenfalls über die Sittenlosigkeit des Hotels.



Dittchen wittert also die Chance, endlich die „Initiative“ zu zeigen, die ihm laut seiner Vorgesetzten zur Beförderung bislang gefehlt habe. Freilich ahnt er nicht, dass er im „Paradies“ das komplette Ministerium antrifft, samt falscher „Gattinnen“.

Quelle: Freilichtbühne Freudenberg

Es geschehen vielerlei Turbulenzen und Peinlichkeiten, die ihm genügend Stoff zur Profilierung liefern – wenn auch anders als geplant.



Als sich am Montag drauf im Amt der neue Ministerialdirektor Dr. Grimmeisen aus Kassel vorstellt, erleben die gebeutelten Wochenendkavaliere vollends ihr blaues Wunder…



Die Südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg lässt den deutschen Theaterklassiker in ihrem eigenen Stil wieder aufleben. Freuen Sie sich auf einen entspannten Theaterabend voller Irrungen und Wirrungen mit einem guten Training für die Lachmuskeln.