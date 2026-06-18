Freibad Storchennest startet in die Sommersaison 2026

Lange mussten die Badegäste in diesem Jahr auf das erste Bad im kühlen Nass warten – und kühl ist das Wasser tatsächlich noch. Die vergangenen Wochen waren für das Vorbereitungsteam von zahlreichen Herausforderungen und unerwarteten Rückschlägen geprägt.

Zunächst sorgten Schäden an den Dächern der Sanitärgebäude für zusätzliche Arbeit. Wie bereits berichtet, mussten die Decken in den Dusch- und Umkleidebereichen der Damen und Herren vollständig erneuert werden. Diese umfangreichen Arbeiten wurden mit großem Engagement von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Vereins durchgeführt.

Nach dem Ablassen des Wassers und der anschließenden Grundreinigung der Becken zeigte sich die nächste Herausforderung: Zahlreiche Fliesen waren während des Winters gerissen und mussten ausgetauscht werden. Doch damit nicht genug. Nach dem Wiederbefüllen der Becken stellte sich heraus, dass die Warmwasserpumpe irreparabel defekt ist.

Eine neue Pumpe wurde umgehend bestellt, konnte jedoch bislang noch nicht geliefert werden. Daher startet das Freibad Storchennest zunächst mit ungeheiztem Wasser in die neue Saison. Die Verantwortlichen hoffen nun auf sonnige Tage, die für angenehme Wassertemperaturen sorgen, bis die neue Anlage eingebaut und in Betrieb genommen werden kann.

Trotz aller Hindernisse ist die Freude über die Saisoneröffnung groß. Dank des außergewöhnlichen Einsatzes der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer konnten sämtliche Herausforderungen gemeistert und das Freibad für die Besucherinnen und Besucher ab heute geöffnet werden. Nun freuen sich Verein und Team auf einen sonnigen Sommer, viele gut gelaunte Gäste und eine erfolgreiche Badesaison 2026 im Storchennest. Bereits am nächsten Mittwoch, 24. Juni 2026, kann das beim After-Work ab 17 Uhr mit musikalischer Unterstützung durch das Hüstener Acoustic Duo Alex und Boris gefeiert werden.