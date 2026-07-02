Freddy Albers – Viva Las Vegas in Winterberg

Aber dieses Mal singt er keine Seemannslieder sondern ein Best of aus seinen verschiedenen Showprogrammen. Neben internationalen Evergreens legendärer US-Entertainer wie Dean Martin, Elvis Presley und Frank Sinatra wird es auch eine Hommage an Peter Alexander geben, der am 30. Juni 100 Jahre alt geworden wäre.

Der Hallenberger Sänger und Entertainer steht seit über 30 Jahren auf der Bühne sang schon in den 90er Jahren als Frontman der Frankenberger Rock’n’Roll-Band „The Wanderers“ die Hits von Elvis Presley, Roy Orbison und Jerry Lee Lewis und spielte später auch das Piano in der Combo. Die Wanderers traten mehrfach zu Silvester in der ehemaligen Winterberger Stadthalle auf, zuletzt 1998.

Wenig später entstand die Gesangsformation „Replay“, wo er sein Repertoire um die Kultschlager von Heino, Rex Gildo, Udo Jürgens usw. erweiterte – schon damals trat das Trio im Halbplaybackverfahren auf wie man es aus der ZDF-Hitparade kannte: Die Musik kam vom Band (bzw. in den 90ern der CD) und gesungen wurde live. Die Bands lösten sich Anfang des Jahrtausends auf und der Sänger nutzte weiterhin die Begleitmusik aus der Replay-Zeit, um immer mehr Solo-Auftritte anzunehmen.

2007 stieg er als Sänger und Conférencier bei der „Swing Company Wiesbaden“ ein, einer 20köpfigen Big Band, da sang er die Klassiker von Dean Martin & Frank Sinatra – das Orchester gastierte 2012 auch in der Schützenhalle in Elkeringhausen. Ferner war er jahrelang der Lead-Sänger der „Elvis Revival Band“ (mit 12 Musikern aus dem Raum Marburg. Parallel dazu fand er den Kontakt zum Manager von Freddy Quinn, der ihm ermöglichte, dessen originale Begleitmusik zu nutzen, zu der Quinn schon seine Schallplatten besungen hatte. So entstand die Idee, als „Freddy Albers“ die Klassiker von Freddy Quinn und Hans Albers zu einem maritimen, nostalgischen Showprogramm zu vereinen. Dieses präsentiert er seit 2013 alljährlich am Pfingstsonntag im Winterberger Kurpark..

Es folgten TV-Auftritte und Konzerte mit Philharmonie-Orchestern, ferner war er zwei Jahre lang der „Stimmungssänger“ im “Café Keese“ in Hamburg auf der Reeperbahn. Doch ab und an kehrt er zurück zu seinen musikalischen Wurzeln. So singt er jedes Jahr im August in Bad Nauheim in dem Hotel, wo Elvis Presley 1958 während seiner Armeezeit in Deutschland gewohnt hat. Den Zuhörer in Winterberg erwartet also eine bunte Mischung aus Ohrwürmern der 50er bis 70er Jahre.

Konzertbeginn ist um 15 Uhr, die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH und der Verkehrsverein Winterberg e.V. laden bei freiem Eintritt ein.