Das TAG-Team im WOLL Interview

Seit Ende November des vergangenen Jahres ist der langjährige Leiter der TAG, Clemens Lüdtke, im wohlverdienten Ruhestand. Das WOLL-Magazin traf sich mit den drei Damen des Frauenteams von der TAG: Leiterin Luisa Möser, stellvertretende Leiterin Susanne Kues-Gertz und Lisa Steinbach zu einem Interview. Seit dem 1. März verstärkt Viola Japes das Team.

Susanne Kues-Gertz ist seit der Gründung der TAG dabei und erklärt: „Ein Gutachten zur Strukturierung des Tourismus im Sauerland war für die beiden Kommunen Lennestadt und Kirchhundem der Anlass, über eine touristische Zusammenarbeit nachzudenken. Die Empfehlung des Gutachtens, durch Gründung von Touristischen Arbeitsgemeinschaften Synergieeffekte zu nutzen und Kosten zu sparen, überzeugte uns. Zumal die beiden Kommunen vergleichbare touristische Rahmenbedingungen aufweisen, lag es auf der Hand, das Marketing und die touristische Frauenpower in Lennestadt und Kirchhundem: „Zentral im Sauerland und mitten am Rothaarsteig“ Produktentwicklung durch enge Zusammenarbeit in einer Arbeitsgemeinschaft zu stärken und weiterzuentwickeln. Die interkommunale touristische Zusammenarbeit wurde in einer Vereinbarung geregelt und die TAG Lennestadt & Kirchhundem konnte im Januar 2005 im Bahnhofsgebäude in Altenhundem als erste Touristische Arbeitsgemeinschaft im Sauerland ihre Arbeit aufnehmen.“

Ganz viel gemeinsam

Luisa Möser: „Ein Aufgabenschwerpunkt der TAG-Arbeit liegt im Marketing- und Servicebereich. Dazu zählt beispielsweise die Betreuung unserer Gastgeber und Gastgeberinnen und Ausflugsziele, die Erstellung von Imagebroschüren, Gastgeberverzeichnissen sowie anderen Print-Produkten, die Pflege der Homepage und die Betreuung des gesamten Social-Media-Bereichs. Des Weiteren liegt der Fokus der touristischen Arbeit auf der Angebots- und Produktentwicklung. Zu diesem Bereich gehört unter anderem auch die Pflege und Entwicklung der touristischen Infrastruktur wie das Wanderwegeleitsystem.

Schon seit vielen Jahren lautet der Slogan der TAG: „Zentral im Sauerland und mitten am Rothaarsteig“. Damit werden die touristischen Dachmarken der Region bewusst herausgestellt und die Qualität als Wanderregion verdeutlicht. „Das Themenfeld Wandertourismus steht im besonderen Fokus unserer Arbeit. Mit unseren zertifizierten Wanderwegen und Gastgebern gehören wir zu den Sauerland-Wanderdörfern und somit zur ersten Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“, freuen sich die drei verantwortlichen Mitarbeiterinnen Luisa Möser, Susanne Kues-Gertz und Lisa Steinbach.

Gut aufgestellt

Lennestadt und Kirchhundem sind als flächenmäßig große Urlaubsregion mit ihren Gastgebern sehr gut aufgestellt. Luisa Möser: „Unsere Urlaubsregion umfasst rund 130 Gastgeber mit unterschiedlichen Kapazitäten. Dazu zählen sowohl kleinere als auch größere Hotels, Frühstückspensionen und natürlich Ferienwohnungen. Den Großteil bei den Unterkünften stellen dabei die Ferienwohnungen. Pensionen gibt es durchaus, allerdings ist mit den Karl-May-Festspielen in Lennestadt, der PanoramaPark Sauerland Wildpark in Kirchhundem, der neue PEPAFunpark in Grevenbrück und der Galileo-Park in den Sauerland-Pyramiden vor allem für Familien einen abwechslungsreichen und spannenden Aufenthalt in der Urlaubsregion. Darüber hinaus gibt es noch jede Menge Naturerlebnisse, zum Beispiel im NaturparkInfozentrum „Feuer & Wasser“ an den Standorten in Saalhausen und Oberhundem. Auch das Thema Radfahren spielt eine große Rolle. Beispielsweise führt der 84 Kilometer lange SauerlandRadring durch unsere Urlaubsregion. Dieser ist aufgrund der Topographie bei Gästen aus den Niederlanden sehr beliebt und kann beispielsweise durch die Ergänzung der HenneseeSchleife noch um etwa 40 Kilometer erweitert werden.

Susanne Kues-Gertz stellt fest, dass die Gäste gerne kommen, um bewusst und aktiv die Natur zu erleben und zu genießen. Dem Anliegen, sich in der Natur zu entspannen und „zu entschleunigen“, kommen im besonderen Maße auch die die Anzahl hier leider rückläufig. Erfreulich hingegen ist die Anzahl an Ferienhöfen. Diese sind besonders für junge Familien ein Anziehungspunkt.“ Lisa Steinbach fügt hinzu, dass die Urlaubsregion Lennestadt und Kirchhundem neben den zahlreichen familiengeführten Unterkünften und der reizvollen Landschaft mit dem ausgedehnten und gut beschilderten Wanderwegenetz auch einige attraktive Freizeitaktivitäten und Ausflugsziele bietet. So garantieren unter anderem das Elspe-Festival Sauerland-Seelenorte nach. Jeder der insgesamt 43 Seelenorte in den Sauerland-Wanderdörfern inspiriert auf seine eigene Weise und lädt ein, zur Ruhe zu kommen und vom Alltag abzuschalten. In Lennestadt und Kirchhundem liegen sieben dieser besonderen Orte.

Qualität erhalten

Die TAG Lennestadt & Kirchhundem hat sich auch für dieses Jahr einiges vorgenommen. Luisa Möser: „Wir wollen die touristische Qualität nicht nur halten, sondern stärken und weiter ausbauen. Ein größeres Thema wird unsere Homepage, die wir komplett neu aufstellen werden. Darüber hinaus wollen wir für Familien neue Pakete schnüren, damit sie eine schöne Zeit in unserer Urlaubsregion erleben können.“

Lisa Steinbach weist ergänzend auf die Veranstaltungsreihe „Natürlich inspiriert“ hin. Unter diesem Titel finden in diesem Jahr wieder Veranstaltungen rund um die Naturpark-Infozentren und die Sauerland-Seelenorte statt: „In den Veranstaltungen werden naturkundliche Themen, aber auch Angebote zur bewussten Naturwahrnehmung aufgegriffen. So können Gäste und Einheimische an Gewässererkundungen und Kräuterwanderungen teilnehmen oder bei Führungen mit dem Ranger des Landesbetriebes Wald und Holz NRW die Morgenstimmung im Wald erleben.“

Auch der Gesundheitstourismus steht auf der Agenda der TAG Lennestadt & Kirchhundem. „Durch unsere Kurorte, dem Kneippkurort Saalhausen und dem Luftkurort Oberhundem, und der reizvollen Natur mit dem Waldreichtum ist unsere Urlaubsregion prädestiniert, sich im Bereich der präventiven Gesundheitsvorsorge zu profilieren und zu positionieren“, ist Susanne Kues-Gertz überzeugt. „Unser Ziel ist es, Angebote zur Unterstützung eines entspannenden Aufenthaltes mit einem Mehrwert für Gesundheit sowie körperlicher und geistiger Fitness und zur Steigerung der Vitalität und des Wohlgefühls zu gestalten. Das wollen wir jetzt wieder angehen.“

Die Frauenpower aus Lennestadt und Kirchhundem ist sich einig: „Es geht nicht ohne gute und leistungsfähige Unterkünfte und Partner in der Region. Wichtig ist, dass wir zeitgemäß, modern und zukunftsfähig aufgestellt sind und unseren Gästen bedarfsgerechte Angebote unterbreiten können. Aber da ist die TAG Lennestadt & Kirchhundem schon sehr gut aufgestellt.“