FrauenNavi HSK startet

Fünf starke Partnerinnen bündeln Angebote für Frauen im Hochsauerlandkreis

Mit dem FrauenNavi HSK (www.frauennavi-hsk.de) geht eine zentrale Informationsplattform für Frauen im Hochsauerlandkreis online. Die Plattform bietet gebündelte Angebote zu beruflicher Bildung, Fortbildungen und Kultur – niedrigschwellig, zielgruppengerecht und leicht zugänglich. Fünf Institutionen – die Gleichstellungsbeauftragte des Hochsauerlandkreises, die Gleichstellungsbeauftragte der Fachhochschule Südwestfalen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK und die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Meschede-Soest und des Jobcenters Hochsauerlandkreis – haben ihre Expertise vereint, um Frauen jeden Alters, jeder Herkunft und jedes Bildungswegs zu unterstützen. Unterstützt wird das Projekt zudem von der Regionalagentur Hellweg-Hochsauerland e.V., vertreten durch Thomas Henke.

Eine Online-Plattform für Frauen – stark, vernetzt, informativ

Das FrauenNavi HSK ist eine digitale Anlaufstelle, die Frauen im HSK dabei begleitet, berufliche

Chancen zu nutzen, sich weiterzubilden und am kulturellen Leben teilzuhaben. Ob Berufseinstieg,

Wiedereinstieg nach der Familienphase oder berufliche Neuorientierung – die Plattform bündelt die

relevanten Angebote und macht sie mit nur wenigen Klicks auffindbar.

„Das FrauenNavi HSK schafft einen Überblick über die vielen guten Angebote, dadurch werden Frauen

im Hochsauerlandkreis gezielt fördert und ihnen neue Perspektiven eröffnet“, erklärt Karin Schüttler-

Schmies, Gleichstellungsbeauftragte des Hochsauerlandkreises. „Gemeinsam mit unseren Partnern

möchten wir Frauen ermutigen, ihre Potenziale zu entfalten – egal, in welcher Lebensphase sie sich

befinden“, ergänzen Cornelia Homfeldt und Ellen Stedtler, Beauftragte für Chancengleichheit am

Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Meschede-Soest und des Jobcenters Hochsauerlandkreis.



Für Frauen aller Lebenslagen

Für Frauen in allen Lebenslagen lohnt es sich – unabhängig vom Alter, der Herkunft und des Bildungsweges – regelmäßig die Plattform zu besuchen. FrauenNavi HSK bietet passgenaue

Informationen und Kontakte für vielfältige Lebenssituationen.

„Es wird viel angeboten im HSK für Frauen, nun gebündelt auf einer Website, leicht zu finden und

interessant für Alle“, betonen Anja Kiko, Referentin für Gleichstellung an der FH Südwestfalen und Karin

Gottfried von der Wirtschaftsförderung HSK.